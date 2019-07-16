С 16 на 17 июля в России можно будет наблюдать частное затмение Луны

В ночь на среду, 17 июля, жители некоторых регионов страны смогут увидеть частное затмение Луны. Хорошо видно это явление будет в европейской части России. Луна пройдет через южную часть земной тени и погрузится в нее на чуть больше половины своего диска.

Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут и продлится с 23:02 до 02:00 по московскому времени. Явление будет наблюдаться практически на всей территории России. Во время затмения Луна будет находиться над южным горизонтом в созвездии Стрелец. Недалеко от Луны будет располагаться планета Сатурн, а правее (западнее) – яркий Юпитер, сообщается на странице Московского планетария в социальной сети.

«Лунное затмение наступает, когда Луна (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 километров (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,5 диаметров Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком. Максимальная, теоретически возможная продолжительность полной фазы лунного затмения, составляет 108 минут; такими были, например, лунные затмения 13 августа 1859 года, 16 июля 2000 года. 28 июля 2018 года максимальная фаза составила 103 минуты», – объясняют специалисты.

Лучше всего некоторые фазы частного затмения Луны будут видны на большей части Европы, большей части Азии, Австралии, Африке, Юго-Восточной Северной Америки, Южной Америки, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане и Антарктида.

Сообщается, что в России частное лунное затмение можно наблюдать практически на всей территории страны, кроме северных и удаленных восточных районов. Условия для наблюдения затмения лучше на южных широтах, так как летом полная Луна поднимается невысоко над горизонтом. Будет хорошо видно в европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории России Луна будет располагаться низко над южным горизонтом.

В Приамурье увидеть это явление не получится, потому что в регионе будет уже утро, объяснил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физического и математического образования БГПУ Владимир Юрков.

Фото: vk.com/tvoyplanetary