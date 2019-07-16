В Приамурье избитый племянником инвалид три дня лежал на диване, пока не умер

В Амурской области осужден 55-летний житель Тынды. Он совершил преступление по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации прокуратуры Амурской области, амурчанин освободился из колонии, где отбывал наказание за покушение на убийство. Он стал жить у своего дяди, инвалида по зрению. Почти три года племянник ухаживал за родственником, но при этом злоупотреблял спиртным. В октябре 2018 года мужчина в очередной раз употреблял алкоголь.

«В обеденное время он разозлился на дядю в связи с тем, что ему постоянно приходится за ним убирать. Подошел к потерпевшему, лежащему на диване, и несколько раз ударил его кулаками по голове. После этого продолжил распивать спиртное. Потерпевший умер от полученной черепно-мозговой травмы через три дня, всё это время он лежал дома на диване, мер к оказанию ему медицинской помощи осужденный не предпринимал», – сообщили в прокуратуре.

Тындинский районный суд приговорил племянника к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Осужденный признал вину, однако его защитник обратился с апелляционной жалобой в областной суд и просил смягчить наказание.

12 июля 2019 года Амурский областной суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения, а приговор – без изменения. Государственное обвинение в суде первой инстанции поддержала Тындинская городская прокуратура, в суде апелляционной инстанции – прокуратура Амурской области. Приговор вступил в законную силу.