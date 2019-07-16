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сегодня, 11:37 6

Накопительную часть пенсий россиян готовятся заморозить еще на год

Накопительную часть пенсий россиян готовятся заморозить еще на год
Фото: Амур.инфо

Мораторий на формирование накопительной части пенсии россиян может быть продлен еще на год – до 2022 года включительно. Его ввели в 2014 году. В декабре 2018 года президент РФ продлил его до 2021 года.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – говорится материалах Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Позже Минтруд России сообщил, что пока не ясно, будет ли продлен мораторий, так как бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) окончательно не сверстан.

Готовится или нет закон о продлении моратория, в Минтруде не комментируют и предлагают обратиться в Минфин.

На период моратория предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Мораторий, как неоднократно подчеркивали в правительстве, не уменьшает объем пенсионных прав граждан.

Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после несколько раз продлевали мораторий. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 года. За четыре года моратория российский бюджет сэкономил 2 триллиона рублей.

В этом году Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 миллиардов рублей, отметил «Коммерсант».

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#пенсии #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Вокер

    Вокер
    2 часа назад

    скоро пенсию отменят

  • Leg

    Leg
    2 часа назад

    надо людей морозить начинать. тогда можно и накопительные части не размораживать

  • Димидыч

    Димидыч
    2 часа назад

    Денег нет, но вы держитесь.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Через год ничего не изменится. Так же будут готовиться заморозить ещё на годик. И так пока не жахнет. Соц.взрыв. Но до него ещё далеко. Народ с радостью глотает все сюрпризы власти. А еси чо, есть Росгвардия и прочие спецслужбы.

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    у нас в стане всё хорошо

  • pavredrock

    pavredrock
    2 часа назад

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