Накопительную часть пенсий россиян готовятся заморозить еще на год

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Мораторий на формирование накопительной части пенсии россиян может быть продлен еще на год – до 2022 года включительно. Его ввели в 2014 году. В декабре 2018 года президент РФ продлил его до 2021 года.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – говорится материалах Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Позже Минтруд России сообщил, что пока не ясно, будет ли продлен мораторий, так как бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) окончательно не сверстан.

Готовится или нет закон о продлении моратория, в Минтруде не комментируют и предлагают обратиться в Минфин.

На период моратория предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Мораторий, как неоднократно подчеркивали в правительстве, не уменьшает объем пенсионных прав граждан.

Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после несколько раз продлевали мораторий. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 года. За четыре года моратория российский бюджет сэкономил 2 триллиона рублей.

В этом году Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 миллиардов рублей, отметил «Коммерсант».