Благовещенец отправится в колонию за то, что чуть не зарезал сожительницу

В Благовещенске осужден молодой человек, изрезавший девушку ножом. Сначала он пообещал ее убить, а на следующий день едва не воплотил угрозу в жизнь. Пострадавшая спаслась чудом.

В августе 2018 года в холле амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии Благовещенской горбольницы произошел конфликт между молодым человеком и его сожительницей. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, ссора стала итогом длительных неприязненных отношений. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла ревность. Чтобы напугать женщину, молодой человек достал складной перочинный нож и стал угрожать ей.

На следующий день пара снова поругалась. Парень взял нож и несколько раз ударил сожительницу. Это произошло на глазах другой женщины, которая бросилась на помощь пострадавшей. В какой-то момент она схватила лезвие ножа и оттолкнула нападавшего. Израненная девушка успела выбежать из квартиры и позвать на помощь.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину в полном объеме. Он сказал, что никому не угрожал и не имел умысла на убийство.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной, частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, учтены молодой возраст подсудимого, а также то, что по обоим фактам имелось противоправное поведение потерпевшей – она оскорбляла обидчика. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не установил.

С учетом того, что у молодого человека уже есть судимость, Благовещенский городской суд вынес следующее наказание: По совокупности преступлений осужденный получил семь лет, один месяц и 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.