Матвиенко: усыновление детей гей-парами приведет к вырождению человечества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Это приведет просто к вырождению человечества», — сказала она.

Спикер отметила, что в некоторых странах на законодательном уровне вместо слов «мама» и «папа» ввели термины «родитель номер один» и «родитель номер два». Матвиенко задалась вопросом, можно ли представить такую ситуацию, когда первыми словами младенца станут эти обозначения, пишет РБК. Недопустимо «размывать» такие фундаментальные основы счастья, как семья, дети и родители, подчеркнула она.

В конце января 2018 года двое россиян заявили, что заключили однополый брак в Копенгагене, а затем получили штампы в паспорта о признании их брака в МФЦ в Москве. Позднее в МФЦ назвали ложными данные о признании однополого брака. Полиция завела административное дело в связи с порчей документов. Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный призвал разобраться в этой ситуации. Он добавил, что необходимо изменить нюанс в законодательстве, который позволяет признавать однополые браки. Депутат Виталий Милонов также заявлял, что подаст запрос в правоохранительные органы.

В России запрещено передавать сирот на усыновление в страны, где законодательство допускает однополые браки. Также есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс».