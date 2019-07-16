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Матвиенко: усыновление детей гей-парами приведет к вырождению человечества

Матвиенко: усыновление детей гей-парами приведет к вырождению человечества
Фото: vk-smi.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Это приведет просто к вырождению человечества», — сказала она.

Спикер отметила, что в некоторых странах на законодательном уровне вместо слов «мама» и «папа» ввели термины «родитель номер один» и «родитель номер два». Матвиенко задалась вопросом, можно ли представить такую ситуацию, когда первыми словами младенца станут эти обозначения, пишет РБК. Недопустимо «размывать» такие фундаментальные основы счастья, как семья, дети и родители, подчеркнула она.

В конце января 2018 года двое россиян заявили, что заключили однополый брак в Копенгагене, а затем получили штампы в паспорта о признании их брака в МФЦ в Москве. Позднее в МФЦ назвали ложными данные о признании однополого брака. Полиция завела административное дело в связи с порчей документов. Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный призвал разобраться в этой ситуации. Он добавил, что необходимо изменить нюанс в законодательстве, который позволяет признавать однополые браки. Депутат Виталий Милонов также заявлял, что подаст запрос в правоохранительные органы.

В России запрещено передавать сирот на усыновление в страны, где законодательство допускает однополые браки. Также есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс».

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#дети #закон #российская власть

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    самато наркошу воспитала

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    ну хоть не заднеприводного. наркозависимость-то лечится, а вот зданий привод - нет...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Странные мысли её посетили после встречи с "мудрым" КАА, однако.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    У нас много весомых факторов для вырождения и без гей пар (капля в море)...

    Экологией бы лучше занялись и качеством продуктов питания - пол страны мусором завалено и питается черти чем...

    С уважением

  • pavredrock

    pavredrock
    2 часа назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://tiny.cc/oprese

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Полностью согласна с Матвиенко. Здравомыслящая женщина.

  • anschutka

    anschutka
    55 минут назад

    Родитель №1 и №2 конечно дичь, но многие россияне выросли и растут в классической однополой семье - мама+бабушка, и ничего как-то

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    49 минут назад

    Надо запретить чиновникам во власти, детей иметь, чтобы в правительстве пид...сов больше не было.))

    Вот тогда в стране всё в норму придёт))

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