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Старт строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ намечен на 18 июля

Старт строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ намечен на 18 июля

В четверг, 18 июля, в Благовещенске стартуют работы по строительству канатной дороги между Россией и Китаем. Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и в 2022 году свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в КНР можно будет за 6 минут.

Межправительственное соглашение о возведении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году. Реализация проекта началась в конце 2018 года. Новым инвестором с российской стороны стала ГК «Регион».

Торжественное мероприятие в честь начала строительных работ состоится 18 июля. Символический старт проекту дадут на барже посреди Амура. После нажатия кнопки «пуск» одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов, сообщает правительство Амурской области.

В церемонии примут участие губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, мэр Благовещенска Валентина Калита, председатель Народного правительства Хэйхэ Ма Ли, генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова и председатель правления китайской компании-инвестора «Цзиньлунган» Цао Синьхун.

«Проект канатной дороги уникален и амбициозен. В мире нет государств, которые бы соединяла через реку канатная дорога. Канатная дорога, которая свяжет Благовещенск на российском берегу и Хэйхэ на китайском, станет новым символом укрепления наших приграничных отношений. Этот проект создаст мультипликативный эффект, начнется развитие туристической инфраструктуры. И это, безусловно, станет точкой притяжения для бизнеса», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Объем вложений ГК "Регион" в строительство канатной дороги через Амур составит, по актуальным оценкам, более 3,5 миллиарда рублей. Основная часть – это стоимость возведения четырехэтажной терминальной станции с культурными, развлекательными и бизнес-площадками. Реализация столь значимого для региона проекта, не имеющего мировых аналогов, определенно придаст дополнительную динамику развитию трансграничной агломерации, создаст новые рабочие места, новые экономические и социальные связи», – отметила генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова.

Предполагается, что канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Ожидается, что ежегодный поток пассажиров к 2024 году достигнет 1 миллиона человек.

Кроме канатной дороги, в рамках проекта будет построена, четырехэтажная терминальная станция на площади 4,9 гектара. Архитектурная концепция объекта разработана авторитетным голландским проектным бюро UNStudio. Терминальная станция площадью 20 тысяч квадратных метров включит залы пункта пропуска, торговые площади. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года.

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#Китай #областная власть #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    3 часа назад



    После нажатия кнопки «пуск» одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов, сообщает правительство Амурской области.



    наши как зальют. так и забъют на это дело. ещё через мост терминал не построен, мост через р.Зея не построен ....

    да дофига чего не построено, не отремонтировано - они канатную дорогу решили строить. Вот более насущных дел нету.

    Особенно умиляет надпись на презентации - "время ожидания пиковый период не менее 12 минут" это как? раньше чем через час и не ждите?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Написатель

    Особенно умиляет надпись на презентации - "время ожидания пиковый период не менее 12 минут" это как? раньше чем через час и не ждите?



    А это, как на автобусной остановке время ожидания 5-7 минут, а "между строк" - "когда приеду".

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    6 мин )) час таможни наверное забыли? кораблик 15-25 минут идет, автобус 15, где стало удобно???, если бы с часа до 10 мин. это да, а так очередное окно для китайцев в Россию и возможность срубить бабла для наших

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Надо будет посмотреть!

    Во сколько начало?

  • pavredrock

    pavredrock
    2 часа назад

    Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    inoy

    6 мин )) час таможни наверное забыли? кораблик 15-25 минут идет, автобус 15, где стало удобно???, если бы с часа до 10 мин. это да, а так очередное окно для китайцев в Россию и возможность срубить бабла для наших



    Забыли самый быстрый способ доставки - СВП (судно на воздушной подушке).

  • КузнецовС

    КузнецовС
    1 час назад

    Отлично, тогда можно полосу в Игнатьево не достраивать. Китайцы оперативно закатают 3 км бетона, построют канатку и принимайте рейсы Аэрофлота. Ну а че, билеты из Хэйхэ в США стоят дешевле, чем из Благи в Москву. Не верите? Вот доказательства: http://bit.ly/2JHyft0

  • ay

    ay
    57 минут назад



    и принимайте рейсы Аэрофлота.



    ЧартЭры Аэрофлота - это что-то науке ещё не известное.



    билеты из Хэйхэ в США



    Из Хэхэ нет прямых рейсов до США.

  • Myxira

    Myxira
    49 минут назад

    Да неужели дождемся?

  • Сара сара

    Сара сара
    17 минут назад

    Круто, но страшно

  • Сара сара

    Сара сара
    14 минут назад

    Надеюсь там не будут кирпичи свои баулы перевозить и ставить их всем на головы

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