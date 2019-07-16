Старт строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ намечен на 18 июля

Межправительственное соглашение о возведении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году. Реализация проекта началась в конце 2018 года. Новым инвестором с российской стороны стала ГК «Регион».

Торжественное мероприятие в честь начала строительных работ состоится 18 июля. Символический старт проекту дадут на барже посреди Амура. После нажатия кнопки «пуск» одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов, сообщает правительство Амурской области.

В церемонии примут участие губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, мэр Благовещенска Валентина Калита, председатель Народного правительства Хэйхэ Ма Ли, генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова и председатель правления китайской компании-инвестора «Цзиньлунган» Цао Синьхун.

«Проект канатной дороги уникален и амбициозен. В мире нет государств, которые бы соединяла через реку канатная дорога. Канатная дорога, которая свяжет Благовещенск на российском берегу и Хэйхэ на китайском, станет новым символом укрепления наших приграничных отношений. Этот проект создаст мультипликативный эффект, начнется развитие туристической инфраструктуры. И это, безусловно, станет точкой притяжения для бизнеса», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Объем вложений ГК "Регион" в строительство канатной дороги через Амур составит, по актуальным оценкам, более 3,5 миллиарда рублей. Основная часть – это стоимость возведения четырехэтажной терминальной станции с культурными, развлекательными и бизнес-площадками. Реализация столь значимого для региона проекта, не имеющего мировых аналогов, определенно придаст дополнительную динамику развитию трансграничной агломерации, создаст новые рабочие места, новые экономические и социальные связи», – отметила генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова.

Предполагается, что канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час или 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Ожидается, что ежегодный поток пассажиров к 2024 году достигнет 1 миллиона человек.

Кроме канатной дороги, в рамках проекта будет построена, четырехэтажная терминальная станция на площади 4,9 гектара. Архитектурная концепция объекта разработана авторитетным голландским проектным бюро UNStudio. Терминальная станция площадью 20 тысяч квадратных метров включит залы пункта пропуска, торговые площади. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года.