У жителя амурского приграничья изъяли траву, похожую на коноплю

В селе Бибиково Благовещенского района у 27-летнего мужчины изъяли около двух килограммов растительной массы с признаками дикорастущей конопли. Факт противоправной деятельности выявлен и пресечен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Изъятое вещество направлено на исследование. После его завершения будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Амурской области.

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Елена Котейко