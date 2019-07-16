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16июля
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сегодня, 10:46 7

У жителя амурского приграничья изъяли траву, похожую на коноплю

У жителя амурского приграничья изъяли траву, похожую на коноплю
Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

В селе Бибиково Благовещенского района у 27-летнего мужчины изъяли около двух килограммов растительной массы с признаками дикорастущей конопли. Факт противоправной деятельности выявлен и пресечен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

Изъятое вещество направлено на исследование. После его завершения будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Вокер

    Вокер
    3 часа назад

    это конопля или её признаки?

  • Datatec

    Datatec
    3 часа назад

    пока нет эксперизы только признаки

  • pavredrock

    pavredrock
    2 часа назад

    Bы вкурсе нo что бы накачаться и похудеть не нужнo ходить в кaчалку или жpать xимию. Опробовал личнo и peзультат удивил: 3a 2 недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал pуки и спину.Teпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зaл и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Boт подpoбно все oпиcaно ---- https://url.uz/press

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Вокер

    это конопля или её признаки?



    Экспертиза покажет)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хм...

    В соседней новости кто-то спрашивал, как избавиться от травы...

    Вот так! )

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Landyush

    Вокер

    это конопля или её признаки?



    Экспертиза покажет)



    забили скурили..не, не конопля..

  • valdemarushka

    valdemarushka
    31 минута назад

    Заголовок не правильный, надо было так: У жителя, похожего на амурского, изъяли траву, похожую на коноплю.

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