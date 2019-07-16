Жаккелина Орлова о реформе скорой помощи в Благовещенске: ни о каких частных руках речи нет

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В соцсетях Амурской области распространяется обращение к жителям города. В нем говорится, что «в настоящее время идет активная работа по передаче гаража станции частному лицу». Авторы обращения опасаются, что «при передаче автопарка скорой медицинской помощи в руки частной компании вся служба ставится в полную зависимость от нее».

«Оплачивать услуги частника предполагается из денег, выделяемых фондом медицинского страхования», – отмечается в обращении.

Активисты ОНФ в Амурской области сообщили, что держат под контролем вопрос модернизации автопарка Благовещенской станции скорой помощи.

«Распространяемая сейчас в соцсетях информация о ситуации, сложившейся на станции скорой помощи – полуправда. Я лично разбиралась в этом вопросе. Суть его в следующем: только изучается и рассматривается вопрос о вхождении Амурской области в пилотный проект. Будет отобрано 8 регионов по России. Область сейчас просчитывает все возможные условия передачи функций по содержанию автопарка скорой помощи. Если область включат в этот проект, мы получим по госзаказу сразу полную замену всех автомобилей скорых в Благовещенске. То есть машины, которые высвободятся, уйдут в районы.

Коллективу скорой было предложено избрать представителей трудового коллектива для создания рабочей группы. Они избрали 6 человек. Я также вхожу в эту группу от ОНФ. Группа должна отработать все нюансы, предусмотреть все возможные риски перехода автопарка.

Ни о каких частных руках не идет речи. Если нас включат в пилотный проект – это будет госкорпорация «Ростех». Считаю, что поднятие всех на баррикады – это не конструктивное решение вопроса. У меня складывается впечатление, что вместо того, чтобы отработать все нюансы возможной концессии, кто-то умело играет на эмоциях людей, преследуя либо политические цели, либо собственный экономический интерес», – прокомментировала ситуацию член регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

11 июля состоялось первое заседание рабочей группы. В результате вопросы и предложения, которые обсуждались во время встречи, планируется направить региональным властям.

Как сообщало Амур.инфо, со ссылкой на министерство здравоохранения Амурской области, на Благовещенской станции скорой помощи могут полностью заменить автопарк. Тогда отмечалось, что окончательное решение относительно участия региона в проекте по обновлению автопарка скорой помощи будет принято не раньше сентября 2019 года.