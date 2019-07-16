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16июля
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сегодня, 10:15 4

После ложных минирований руководство «Самбери» обратилось за помощью к Фургалу

После ложных минирований руководство «Самбери» обратилось за помощью к Фургалу
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Руководство гипермаркета «Самбери» обратилось к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Сеть понесла многомиллионные убытки из-за волны ложных сообщений о минировании, которая прокатилась по Дальнему Востоку, затронув и Приамурье.

В Хабаровске в течение нескольких недель прошли десятки эвакуаций в магазинах сети «Самбери». Несколько недель в полицию поступали сообщения о якобы заложенных бомбах. Из-за этого работа гипермаркетов останавливалась на несколько часов. А перед этим на почту торговой сети поступали письма с требованием перевести более миллиона рублей. Однако руководство отказалось.

В минувшие выходные из-за ложных минирований эвакуировать пришлось сотрудников и покупателей магазинов этой сети и в других регионах, в том числе в столице Приамурья. Тогда руководство обратилось за помощью к губернатору Сергею Фургалу.

«Только за прошлую неделю произошла 61 эвакуация в магазинах нашей сети в пяти городах. Взрывное устройство искали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Владивостоке и Уссурийске. Ущерб от таких инцидентов уже превысил несколько десятков миллионов рублей. Мы поставили в известность Сергея Фургала и просили его создать межведомственную комиссию по нашему вопросу. Пока он отписал письмо руководителю отдела по взаимодействию с правоохранительными органами», – рассказала журналисту DVHab.ru Ветта Вольгушева, руководитель отдела рекламы и PR сети гипермаркетов «Самбери».

Сообщается, что владея электронным адресом, представители торговой сети пытались узнать информацию о шантажистах у Google, Яндекс и Mail.ru. Хабаровская полиция ведет проверку инцидентов. Изучается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». Наказание по этой статье – штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.

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#Дальний Восток #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Лучик в тёмном царстве

    Лучик в тёмном царстве
    22 минуты назад

    народ любит губернатора от ЛДПР

  • Molex69

    Molex69
    21 минута назад

    Даже не удивлюсь, если сами силовики требуют деньги от гипермаркета, кто проверит были ли звонки и вовсе)

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Лучик в тёмном царстве

    народ любит губернатора от ЛДПР



    Народ уважает достойного человека!



    Жаль в Амурской области такого не оказалось на момент выборов Губернатора.



  • Лучик в тёмном царстве

    Лучик в тёмном царстве
    13 минут назад

    Зачем вы хаите Амурскую область?Не нравится так свалите отсюда

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