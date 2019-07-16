Москвичам будут платить по 5 тысяч за фото мусорщиков: обзор прессы

Фото: pixabay.com

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей; первоклассникам на каникулах рекомендовано читать «Илиаду» и «Одиссею»; о скандале с оскорблениями в райсовете Зейского района. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Беру в руки «Амурскую правду» и читаю материал Анны Сергеевой «Скорые перемены». Он о том, как сотрудники благовещенской станции скорой помощи и представители ОНФ обсудили реформу автопарка. Суть такова: Минпромторг прекращает поставки новых автомобилей по федеральной программе и далее вся тяжесть содержания, и ремонта уже имеющегося (сейчас износ автопарка – 66 %), а также приобретения нового транспорта ляжет на плечи региональных властей. Медики не без оснований полагают, что ситуация может разрушить работу скорой – это если в двух словах. Проблема? Проблема.

Мне только интересно: а без участия народного фронта решить ее – никак? Задал это вопрос сам себе и, не дожидаясь ответа, начал читать другой материал.

Также в номере

Конечно, я не смог пройти мимо публикации, подготовленной Валерией Смирновой – здесь о скандале (более того, очередном скандале!) с оскорблениями в законодательном органе Зейского района. Один из депутатов райсовета назвал председателя общественной палаты района самогонщицей. Ну и поехало. Оказалось, этот 73-летний депутат постоянно вносит смуту в ряды законодателей своими едкими и (чуть было не написал «точными», но вовремя остановился) емкими определениями. Если наблюдать со стороны – то, сдается мне, там весело.

Автор пишет, что заседания райсовета стали напоминать легендарную комедию Рязанова «Гараж». Жаль, эти заседания не показывают по ТВ – наверное, многие помнят, как интересно было смотреть первые заседания Верховного Совета СССР и РСФСР.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» зачитался брюзжанием Максима Соколова. Вечно-то он ворчит по поводу окружающей его действительности, всё-то он находит во всем негатив. То ему не понравилось, что зарплату шереметьевским грузчикам подняли до 200 тысяч в месяц (а бригадирам так и вообще до 300! А как не поднять, если багажные проблемы аэропорта приняли уже вселенский масштаб!)

То ему, видите ли, не нравится, что такой автомобиль, как «бугатти» (стоимость 130 миллионов рублей!) не подпал под повышенное налогообложение, как роскошь. То подверг осмеянию встречу уральских студентов с президентом Путиным – в предложении председателя студсоюза о проведении «Ночи карьеры» он обнаружил двусмысленность. В общем, говорю же, зачитался. То есть, интересно.

На посошок

Вообще-то, интересного в «Комсомолке» много. Например, вы узнаете, что с 1 января МРОТ вырастет аж на 850 рублей. И если бы не газета, никто бы этого не заметил. Или о том еще пишут, что маркировка товаров – это заговор торговцев (в чем и до газеты никто не сомневался). Прочтете вы и о рецепте спасения планеты от глобального потепления – он прост: россияне должны высадить миллиард деревьев. И всё! Вечно нам приходится спасать мир.

А из самого примечательного – статья о том, как в Британии пытались споить Ельцина. Читая, я вспомнил вчерашнюю заметку о том, что королева Англии потребляет коктейль из джина с дюбоннэ. Нда… К Ельцину, конечно, как и к Ленину и Сталину, можно относиться по-разному, но никогда не поверю, что его можно было сломать каким-то жалким коктейлишком.

Вам статья

В «Российской газете» рассказывается о том, что первоклассникам на каникулах рекомендовано читать «Илиаду» и «Одиссею». Заодно в списке есть сервантесовский «Дон Кихот», «Энеида» Вергилия и т.п. Есть там, конечно, и сказки Пушкина, и стихи Барто, но Гомер! Однажды, уже после университета, я попытался разобраться в хитросплетениях гомеровских гекзаметров и теперь, читая статью, пожалел даже не школьников, а их родителей, которым тоже предстоит решать эту головоломку.

На посошок

Еще несколько статей заслуживают вашего внимания. Одна – о том, что москвичам начнут платить 5 тысяч рублей за шпионское фото мусорщиков, которые сгружают раздельные отходы в одну кучу, – рецепт как стать миллионером. Другая – о том, что водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса (6 человек погибли) штрафовали за нарушения ПДД 18 раз.

И еще много чего. Но самое-самое – о встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с молодежью. Она поделилась с подрастающим поколением секретом счастья. Чтобы обрести счастье, нужно много и хорошо работать, сказала Валентина Ивановна.

Много думал над ее словами. Так погруженный в думы и заканчиваю обзор.