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16июля
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В Моховой Пади загорелись вещи в квартире на пятом этаже (видео)

В Моховой Пади загорелись вещи в квартире на пятом этаже (видео)

В благовещенском поселке Моховая Падь произошло возгорание в квартире. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как из окон на пятом этаже идет дым.

За кадром слышен шум и крики. «Выходите из дома, вы что сидите?» – кричат люди, по-видимому, обращаясь к находящимся в задымленной квартире.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании в литере 26 в Моховой Пади поступило в пожарную часть в 20:10. Через девять минут пожарные прибыли на место происшествия и увидели, что жильцы самостоятельно потушили загоревшиеся вещи. При этом никто не пострадал.

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#пожары

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