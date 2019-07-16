В Моховой Пади загорелись вещи в квартире на пятом этаже (видео)

В благовещенском поселке Моховая Падь произошло возгорание в квартире. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как из окон на пятом этаже идет дым.

За кадром слышен шум и крики. «Выходите из дома, вы что сидите?» – кричат люди, по-видимому, обращаясь к находящимся в задымленной квартире.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании в литере 26 в Моховой Пади поступило в пожарную часть в 20:10. Через девять минут пожарные прибыли на место происшествия и увидели, что жильцы самостоятельно потушили загоревшиеся вещи. При этом никто не пострадал.