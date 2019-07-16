Звезды публикуют свои фото в старости
FaceApp переживает вторую волну популярности. Приложение придумал выходец из «Яндекса» Ярослав Гончаров. Кроме эффекта старения, приложение с помощью нейросетей способно добавить на фото улыбку и превратить мужчин в женщин и наоборот. Звезды подхватили новый челлендж и публикуют свои фотографии в старости.
Приложение вышло в 2017 году FaceApp некоторое время был самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play. Сейчас, когда приложение переживает вторую минуту славы, оно занимает первое место в Google Play и третье – в App Store.
Приложение попробовали многие звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не спрашивайте женщину о её возрасте. Ну разве что поинтересуйтесь, какая музыка играла на её школьном выпускном… #маринафедункив #федункив #мамаколяна #тетямарина #бабушка #faceappchallenge #комедия #юмор #прикол #смешно #федункинмаклауд #пожилойблоггер #советскаяльвица
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Когда 10 лет снимаешься в ситкоме, то и к себе относишься с юмором. Что делать актёрам в обед, не обедать же😂. Изучаем новое, идём в ногу со временем. Вот так будут выглядеть Костя и Вера Воронины, если вы будете настаивать на бесконечных продолжениях😂. Нам по 90 лет и это не предел 💪 #faceappchallenge Ловите наши поздравления для Бориса Владимировича в сторис😘 @tv_ctc #Воронины
Возможности FaceApp пробуют не только россияне, но и пользователи из других стран. На фоне популярности старящего фильтра в сети был даже запущен специальный хэштег #faceappchallenge
Просмотров всего: 230