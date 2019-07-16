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сегодня, 09:25 0

Звезды публикуют свои фото в старости

Звезды публикуют свои фото в старости
Фото: instagram.com

FaceApp переживает вторую волну популярности. Приложение придумал выходец из «Яндекса» Ярослав Гончаров. Кроме эффекта старения, приложение с помощью нейросетей способно добавить на фото улыбку и превратить мужчин в женщин и наоборот. Звезды подхватили новый челлендж и публикуют свои фотографии в старости.

Приложение вышло в 2017 году FaceApp некоторое время был самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play. Сейчас, когда приложение переживает вторую минуту славы, оно занимает первое место в Google Play и третье – в App Store.

Приложение попробовали многие звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса.

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Холостяк 2080

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov)

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Когда 10 лет снимаешься в ситкоме, то и к себе относишься с юмором. Что делать актёрам в обед, не обедать же😂. Изучаем новое, идём в ногу со временем. Вот так будут выглядеть Костя и Вера Воронины, если вы будете настаивать на бесконечных продолжениях😂. Нам по 90 лет и это не предел 💪 #faceappchallenge Ловите наши поздравления для Бориса Владимировича в сторис😘 @tv_ctc #Воронины

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

Возможности FaceApp пробуют не только россияне, но и пользователи из других стран. На фоне популярности старящего фильтра в сети был даже запущен специальный хэштег #faceappchallenge

Просмотров всего: 230

#шоу-бизнес #юмор

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