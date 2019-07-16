Звезды публикуют свои фото в старости

FaceApp переживает вторую волну популярности. Приложение придумал выходец из «Яндекса» Ярослав Гончаров. Кроме эффекта старения, приложение с помощью нейросетей способно добавить на фото улыбку и превратить мужчин в женщин и наоборот. Звезды подхватили новый челлендж и публикуют свои фотографии в старости.

Приложение вышло в 2017 году FaceApp некоторое время был самым скачиваемым приложением в AppStore и Google Play. Сейчас, когда приложение переживает вторую минуту славы, оно занимает первое место в Google Play и третье – в App Store.

Приложение попробовали многие звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса.

Возможности FaceApp пробуют не только россияне, но и пользователи из других стран. На фоне популярности старящего фильтра в сети был даже запущен специальный хэштег #faceappchallenge