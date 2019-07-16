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Что московский архитектор изменил бы в Благовещенске

Что московский архитектор изменил бы в Благовещенске
Фото: instagram.com/yelbayev

Недавнее видео московского архитектора и урбаниста Андрея Елбаева, в котором он сравнивал два города – Улан-Удэ и Благовещенск, вызвало споры среди амурчан. Одни полностью согласились с его мнением, другие сочли, что выводы о Благовещенске поверхностные, а третьи и вовсе сказали, что сравнивать два совершенно разных города неправильно. Редакция «Афиши» пообщалась с Андреем и узнала о сильных и слабых сторонах Благовещенска.

– Благовещенцы тут возмущаются: мол, прошел по набережной, оживленным улицам, где более-менее нормально. А вот если бы зашел в другие районы города, то мнение было бы другое…

Я по разным улицам ходил. Факт в Благовещенске улиц, где более-менее нормально, намного больше, чем в Улан-Удэ.

– Также амурчане в комментариях писали: «Как можно было сравнивать два разных города с разными культурами?»...

Я ездил по дальневосточным городам и посетил эти два города один за другим. Исходя из населения, ожидал что Улан-Удэ будет более динамичным, чем Благовещенск. На деле это оказалось не так. Как урбанист я увидел, что планировка города одна из причин такой ситуации. Насчет культуры наивно полагать, что она разная. Улан-Удэ был основан казаками. По переписи 2018 года 70 % населения определили себя как русские. Да, там есть национальный колорит, но на городскую форму это не влияет. Потом, от противного, намного интереснее сравнивать разные сущности, чем одинаковые.

– Что вдохновило сделать такое сравнение?

Разница в планировке города. Благовещенск спланирован намного лучше, чем Улан-Удэ, поэтому он более «городской». Я как урбанист заинтересован в том, чтобы люди понимали важность планировки города.

– В Благовещенске ты был по работе или просто проездом? Интересно же, что притянуло в наш регион московского архитектора.

Был по работе, но не могу разглашать детали.

– Как долго пробыл у нас и что тебе запомнилось?

– Был здесь 2 дня. Причем в Благовещенск приезжал уже второй раз. В первый раз прилетел сюда сразу из Москвы, и город мне не показался каким-то особенным. Но на фоне Улан-Удэ, смог оценить его компактность. Для себя отметил, что у вас очень широкие улицы. Но что я поменял бы – изменил бы требования к отступу зданий от улицы в ПЗЗ (Правила землепользования и застройки). У вас полно примеров, где по красной линии стоит историческое здание, а новое отступает метров на 10-15 в глубину квартала. Перед таким зданием разбивают парковку. Это плохая практика, учитывая, что у вас и так широкие улицы. Я бы требовал в ПЗЗ размещать новую застройку в соответствии с исторической красной линией.

– Среди амурчан популярно делать попытки переехать из Благовещенска в Москву. Так как уверены, что развиваться у нас невозможно, а Москва – это перспективы, больше выбора в материальном отношении, да и сама она по себе намного красивее. По первому впечатлению о нашем городе получится у тебя назвать три плюса, которыми Благовещенск преобладает над Москвой?

Назову один, который тянет на три Китай. Благовещенск суперуникальный кейс межнациональной агломерации. Это открывает массу возможностей. Китай сегодня вторая экономика в мире, и то, что у вас появляется мост и планируется канатная дорога, должно открыть новые возможности.

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Улица Академика Ильюшина, слева ЖК Аэробус, справа новый дом вместо панельной пятиэтажки построили. Бомбит от этого тротуара. Видно, что хотели как можно больше газона оставить, но не подумали о том как люди ходят, и что автомобили при такой парковке сильно на тротуар выступают. Особенно сложно когда тут какая-нибудь газелька паркуется, она полтротура блокирует. Месим грязь с соседями.

Публикация от Andrey Yelbayev (@yelbayev)

Посмотрела твой Инстаграм и обратила внимание, что ты как истинный архитектор и градостроитель обращаешь внимание на детали везде, где бы ты ни был. Не устаешь от этих вечных анализов мест?

В Инстаграме я не выдаю сложных анализов, там до безумия глупые кейсы, которых просто не должно быть. От это я не устаю, а бешусь.

А было в твоей практике, когда на инициативе решил что-то изменить и у тебя это вышло?

Нет, таким активизмом я еще не занимался, но хочу попробовать. Хотя после моего видео про благоустройство в одном месте сделали пандусы и нарисовали переход. Но в этом конкретном случае, это не тот результат, к которому я призывал. В целом моя задача формировать запрос, дать людям понять, что так быть не должно. Когда будет запрос широкой аудитории, власть прислушается. Одному запускать городские изменения сложно.

Ты также много путешествуешь. Вот из всех мест, в которых ты побывал, какое на твой профессиональный взгляд самое лучшее и комфортное для жизни и почему?

Комфорт вещь сложносоставная. Когда ты холост и спортивен это одно место, когда у тебя двое маленьких детей другое, если ты инвалид-колясочник третье. Также комфорт рождается не только из устройства городской среды, но и из экологической, политической, экономической, социальной и культурной ситуации. Мне нравятся северные города: Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, но я не говорю на местном языке, и это будет некоторым дискомфортом.Два года жил в Лондоне там тоже неплохо. Уверен, со своей семьей смог бы там запросто жить, но вот мои родители вряд ли. У меня нет простого ответа на этот вопрос. Я живу в Москве и вместо того, чтобы мечтать о самом комфортном месте, работаю над тем, чтобы мое место становилось комфортнее.

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#афиша #Дальний Восток

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Александра Евсеенко
Автор

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Пока писал комментарий, заголовок исправили)) вопросов теперь нет!)

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