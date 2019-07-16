Что московский архитектор изменил бы в Благовещенске

Недавнее видео московского архитектора и урбаниста Андрея Елбаева, в котором он сравнивал два города – Улан-Удэ и Благовещенск, вызвало споры среди амурчан. Одни полностью согласились с его мнением, другие сочли, что выводы о Благовещенске поверхностные, а третьи и вовсе сказали, что сравнивать два совершенно разных города неправильно. Редакция «Афиши» пообщалась с Андреем и узнала о сильных и слабых сторонах Благовещенска.

– Благовещенцы тут возмущаются: мол, прошел по набережной, оживленным улицам, где более-менее нормально. А вот если бы зашел в другие районы города, то мнение было бы другое…



– Я по разным улицам ходил. Факт – в Благовещенске улиц, где более-менее нормально, намного больше, чем в Улан-Удэ.

– Также амурчане в комментариях писали: «Как можно было сравнивать два разных города с разными культурами?»...



– Я ездил по дальневосточным городам и посетил эти два города один за другим. Исходя из населения, ожидал что Улан-Удэ будет более динамичным, чем Благовещенск. На деле это оказалось не так. Как урбанист я увидел, что планировка города – одна из причин такой ситуации. Насчет культуры – наивно полагать, что она разная. Улан-Удэ был основан казаками. По переписи 2018 года 70 % населения определили себя как русские. Да, там есть национальный колорит, но на городскую форму это не влияет. Потом, от противного, намного интереснее сравнивать разные сущности, чем одинаковые.

– Что вдохновило сделать такое сравнение?



– Разница в планировке города. Благовещенск спланирован намного лучше, чем Улан-Удэ, поэтому он более «городской». Я как урбанист заинтересован в том, чтобы люди понимали важность планировки города.

– В Благовещенске ты был по работе или просто проездом? Интересно же, что притянуло в наш регион московского архитектора.



– Был по работе, но не могу разглашать детали.

– Как долго пробыл у нас и что тебе запомнилось?



– Был здесь 2 дня. Причем в Благовещенск приезжал уже второй раз. В первый раз прилетел сюда сразу из Москвы, и город мне не показался каким-то особенным. Но на фоне Улан-Удэ, смог оценить его компактность. Для себя отметил, что у вас очень широкие улицы. Но что я поменял бы – изменил бы требования к отступу зданий от улицы в ПЗЗ (Правила землепользования и застройки). У вас полно примеров, где по красной линии стоит историческое здание, а новое отступает метров на 10-15 в глубину квартала. Перед таким зданием разбивают парковку. Это плохая практика, учитывая, что у вас и так широкие улицы. Я бы требовал в ПЗЗ размещать новую застройку в соответствии с исторической красной линией.

– Среди амурчан популярно делать попытки переехать из Благовещенска в Москву. Так как уверены, что развиваться у нас невозможно, а Москва – это перспективы, больше выбора в материальном отношении, да и сама она по себе намного красивее. По первому впечатлению о нашем городе получится у тебя назвать три плюса, которыми Благовещенск преобладает над Москвой?



– Назову один, который тянет на три – Китай. Благовещенск суперуникальный кейс межнациональной агломерации. Это открывает массу возможностей. Китай сегодня – вторая экономика в мире, и то, что у вас появляется мост и планируется канатная дорога, должно открыть новые возможности.

– Посмотрела твой Инстаграм и обратила внимание, что ты как истинный архитектор и градостроитель обращаешь внимание на детали везде, где бы ты ни был. Не устаешь от этих вечных анализов мест?



– В Инстаграме я не выдаю сложных анализов, там до безумия глупые кейсы, которых просто не должно быть. От это я не устаю, а бешусь.

– А было в твоей практике, когда на инициативе решил что-то изменить и у тебя это вышло?

– Нет, таким активизмом я еще не занимался, но хочу попробовать. Хотя после моего видео про благоустройство в одном месте сделали пандусы и нарисовали переход. Но в этом конкретном случае, это не тот результат, к которому я призывал. В целом моя задача формировать запрос, дать людям понять, что так быть не должно. Когда будет запрос широкой аудитории, власть прислушается. Одному запускать городские изменения сложно.

– Ты также много путешествуешь. Вот из всех мест, в которых ты побывал, какое на твой профессиональный взгляд самое лучшее и комфортное для жизни и почему?



– Комфорт – вещь сложносоставная. Когда ты холост и спортивен – это одно место, когда у тебя двое маленьких детей – другое, если ты инвалид-колясочник – третье. Также комфорт рождается не только из устройства городской среды, но и из экологической, политической, экономической, социальной и культурной ситуации. Мне нравятся северные города: Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, но я не говорю на местном языке, и это будет некоторым дискомфортом.Два года жил в Лондоне – там тоже неплохо. Уверен, со своей семьей смог бы там запросто жить, но вот мои родители – вряд ли. У меня нет простого ответа на этот вопрос. Я живу в Москве и вместо того, чтобы мечтать о самом комфортном месте, работаю над тем, чтобы мое место становилось комфортнее.