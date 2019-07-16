«Белогорец» обыграл футболистов «Благовещенска» всухую

13 июля на чемпионате Амурской области по футболу команда «Белогорец» встретилась с командой «Благовещенск». Белогорцы обыграла команду благовещенцев со счетом 3:0. Игра проходила на стадионе «Спартак» в Благовещенске.

«На выездном матче белогорских футболистов поддерживали более 30 болельщиков,– рассказывает игрок ФК “Белогорец” Иван Белосорочко. – Болельщики были в восторге, “Белогорец” вновь обыграл ФК “Благовещенск” всухую – 3:0. Авторами голов стали: на 14 минуте – Николай Шабонин, на 22 минуте – Сергей Мухин и на 30 минуте – Андрей Зайцев. Все три мяча были забиты в ворота соперников в первом тайме. По итогам сыгранных матчее игры и один матч с поражением, набрав 12 очков и забив 15 мячей».

На сегодняшний день «Белогорец» находится на втором месте в турнирной таблице. В запасе есть еще одна игра, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Фото: пресс-служба администрации Белогорска