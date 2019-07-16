В Приамурье привезли дамбы для защиты населенных пунктов от подтоплений

В Амурскую область силами МЧС России доставили 20 комплектов водоналивных дамб. Дамбы нужны для защиты населенных пунктов от паводков в случае угрозы подтопления.

В МЧС был проведен анализ, насколько удаленные от центра страны и наиболее подверженные подтоплениям регионы обеспечены защитными сооружениями, учитывая неблагоприятные погодные явления, которые наблюдаются на территории всей страны с третьей декады июня.

Амурская область вошла в число субъектов ДФО, которые оказались в зоне риска.

Поэтому правительством РФ было принято решение заблаговременно перебросить в эти регионы комплекты водоналивных дамб.

«В настоящее время обстановка на реках области спокойная. Но Приамурье относится к регионам, где есть риск возникновения летних и осенних паводков, вызванных обильными осадками. И водоналивные дамбы в случае необходимости помогут защитить от подтопления населенные пункты. Все оборудование передано в резерв правительства Амурской области», – рассказал Матвей Гибадулин, начальник главного управления МЧС России по Амурской области.