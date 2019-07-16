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16июля
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Кабинеты в школах Белогорска оснащают современным оборудованием

Кабинеты в школах Белогорска оснащают современным оборудованием
Фото: пресс-служба Белогорска

В шести школах Белогорска обустраивают методкабинеты точных наук современным оборудованием. В числе общеобразовательных учреждений гимназия № 1, школы № 200, 4, 5, 10 и 17.

Оснащение физико-химических и математических классов, а также физических и химических лабораторий ведется в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ООО «Транснефть – Дальний Восток».

«К началу нового учебного года общеобразовательные организации Белогорска обзаведутся 18 классами по физике, химии и математике (в каждой школе по три класса). Также в каждой школе оборудуют по одной физической и химической лаборатории, – рассказала главный специалист отдела материально-технического снабжения Александра Сарычева. – Поставка и установка школьной мебели, лабораторного оборудования и интерактивного комплекса уже началась. Так, в каждом отремонтированном классе для занятий точными науками будут стоять новые стеллажи, парты и столы, лабораторные столы».

За счет инвесторов приобретены многофункциональная оргтехника, информационные стенды, рулонные шторы и интерактивный комплекс. В него входят стол преподавателя со встроенной системой управления аудиовизуальным оборудованием, компьютер для педагога с двумя мониторами. Один монитор – для методических работ, второй для вывода и презентации информации на интерактивной доске. Также в кабинетах будут проекторы, документ-камеры, и микрофоны с акустической системой. В 4-й школе оборудование установлено в полном объеме. В остальных работа в процессе, и проходит по мере поставки оборудования. Сегодня проводилась установка мебели в школе № 200, в 10-й школе ждут вторую поставку.

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, новые классы откроются 1 сентября. Ранее сообщалось, учебные помещения оснастят не только новой мебелью, но и современными, микролабораториями для химических экспериментов, наборами для проведения экспресс-анализов. Кроме того, лаборатории физики и химии оборудуют наборами для проведения государственной итоговой аттестации. На эти цели в рамках корпоративной программы выделено почти 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска

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Комментарии
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  • pavredrock

    pavredrock
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