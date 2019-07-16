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16июля
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сегодня, 09:03 3

Аэропорт Хэйхэ может стать международным

Аэропорт Хэйхэ может стать международным
Фото: varlamov.ru

Руководство аэропорта Хэйхэ запланировало построить международный пункт пропуска для приема и отправления чартеров и грузовых рейсов из Хэйхэ на Дальний Восток России. В ближайшее время предприятие намерено пройти все необходимые для этого процедуры.

Сейчас аэропорт Хэйхэ рассчитан на прием и отправление авиарейсов по Китаю. На его территории нет необходимой инфраструктуры для приема международных рейсов. В основном в Хэйхэ обслуживаются авиарейсы Хэйхэ – Харбин – Пекин и Хэйхэ – Харбин – Шанхай. Недавно был запущен регулярный авиарейс Хэйхэ – Чжэнчжоу – Чжухай (провинция Гуандун) и заработал региональный авиарейс Хэйхэ – Нэньцзян.

Всего в аэропорту работают четыре авиакомпании: China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Chengdu Airlines и Zhuhai Airlines – дочерняя компания China Southern Airlines.

В 2018 году пассажиропоток составил 180 905 пассажиров, что на 20 % больше, чем годом ранее. За последние полгода аэропорт Хэйхэ принял и отправил 1 136 авиарейсов, и его пассажиропоток составил 95 433 человека, что на 19 % больше, чем годом ранее.

Для сравнения: пассажиропоток международного аэропорта Благовещенска за 6 месяцев 2019 года вырос на 29 % и составил 239 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужено 202 649 пассажиров – увеличение на 33 % в сравнении с 6 месяцами 2018 года. На международных линиях пассажиропоток увеличился на 9 %, аэропортом обслужен 36 351 пассажир.

Руководство аэропорта Хэйхэ рассчитывает, что в 2019 году пассажиропоток авиаузла превысит 200 000 человек.

«Следующим этапом развития аэропорта станет создание международного пункта пропуска для приема авиарейсов с Дальнего Востока России – грузовых и пассажирских чартерных», – сообщает Biang.ru со ссылкой на издание «Дунбэйван».

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#Китай #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • ыхр

    ыхр
    19 минут назад

    Что решит проблему постройки впп в игнатьево))

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    Аэропорт в ХХ, плюс канатка через Амур - можно ставить крест на нашем, имени Муравьева-Амурского

  • dance

    dance
    2 минуты назад

    прекрасная новость.

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