Аэропорт Хэйхэ может стать международным

Руководство аэропорта Хэйхэ запланировало построить международный пункт пропуска для приема и отправления чартеров и грузовых рейсов из Хэйхэ на Дальний Восток России. В ближайшее время предприятие намерено пройти все необходимые для этого процедуры.

Сейчас аэропорт Хэйхэ рассчитан на прием и отправление авиарейсов по Китаю. На его территории нет необходимой инфраструктуры для приема международных рейсов. В основном в Хэйхэ обслуживаются авиарейсы Хэйхэ – Харбин – Пекин и Хэйхэ – Харбин – Шанхай. Недавно был запущен регулярный авиарейс Хэйхэ – Чжэнчжоу – Чжухай (провинция Гуандун) и заработал региональный авиарейс Хэйхэ – Нэньцзян.

Всего в аэропорту работают четыре авиакомпании: China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Chengdu Airlines и Zhuhai Airlines – дочерняя компания China Southern Airlines.

В 2018 году пассажиропоток составил 180 905 пассажиров, что на 20 % больше, чем годом ранее. За последние полгода аэропорт Хэйхэ принял и отправил 1 136 авиарейсов, и его пассажиропоток составил 95 433 человека, что на 19 % больше, чем годом ранее.

Для сравнения: пассажиропоток международного аэропорта Благовещенска за 6 месяцев 2019 года вырос на 29 % и составил 239 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужено 202 649 пассажиров – увеличение на 33 % в сравнении с 6 месяцами 2018 года. На международных линиях пассажиропоток увеличился на 9 %, аэропортом обслужен 36 351 пассажир.

Руководство аэропорта Хэйхэ рассчитывает, что в 2019 году пассажиропоток авиаузла превысит 200 000 человек.

«Следующим этапом развития аэропорта станет создание международного пункта пропуска для приема авиарейсов с Дальнего Востока России – грузовых и пассажирских чартерных», – сообщает Biang.ru со ссылкой на издание «Дунбэйван».