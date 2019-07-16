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16июля
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сегодня, 08:32 2

Белогорцы выбирают объекты для первоочередного благоустройства

Белогорцы выбирают объекты для первоочередного благоустройства
Фото: pixabay.com

Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил горожанам принять участие в формировании муниципальной повестки, касающейся участия в нацпроекте «Жилье и городская среда». Площадкой для предложений стал инстаграм-профиль главы, где он попросил высказаться о том, что в Белогорске нужно благоустроить.

«Одним из важных национальных проектов, озвученных президентом, является "Жилье и городская среда". Но помимо того, что государство выделяет на него серьезное финансирование, оно требует, чтобы власти обеспечили прямое участие граждан в формировании комфортной городской среды, – сообщил Станислав Мелюков своим подписчикам. – Губернатор проводит большую работу по привлечению дополнительного федерального финансирования. Но чтобы привлечь, надо обосновать, на что они будут потрачены».

Глава Белогорска уверен, что в случае с городской комфортной средой стоит задача по максимуму предложить городские пространства, общественные территории, где, по мнению жителей, необходимо благоустройство. Это не только новые парки, скверы, аллеи, но и совершенствование уже существующих объектов.⠀

«Программа благоустройства будет рассчитана на несколько лет, поэтому в нее надо постараться включить максимум предложений, – сообщил Станислав Мелюков. – Сроки ограничены, нам надо не только определиться, но и обследовать все предложенное, определить целесообразность, очередность и стоимость. Прошу высказаться и предложить. Обращаю внимание, что речь в данном случае не идет про дворы многоквартирных жилых домов, тротуары и дороги».

За сутки белогорцы оставили более 150 комментариев. В их числе предложения по благоустройству участка береговой зоны реки Томь, бывшего озера Зеркальное, парка имени Дзержинского, создание зоны отдыха в Сосновке, а также замена фонтана на площади имени 30-летия Победы.

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#администрация Белогорска #ЖКХ

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    43 минуты назад

    ВЫБИРАЮ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ!!! В ЧАСТНОСТИ К ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ НА ГАУПТВАХТЕ!!! Вначале безопасность, а красоту потом.

  • lev4ik

    lev4ik
    18 минут назад

    Начинание хорошее.

    Только дворы,тротуары и дороги-это как раз то,чем нужно бы заняться в первую очередь. А то Белогорск сейчас на вокзальную проститутку похож,- морда намазана,а в трусах,простите,вши лобковые.

    И площадка для обсуждения в виде аккаунта в инсте-несерьезно как-то.

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