Белогорцы выбирают объекты для первоочередного благоустройства

Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил горожанам принять участие в формировании муниципальной повестки, касающейся участия в нацпроекте «Жилье и городская среда». Площадкой для предложений стал инстаграм-профиль главы, где он попросил высказаться о том, что в Белогорске нужно благоустроить.

«Одним из важных национальных проектов, озвученных президентом, является "Жилье и городская среда". Но помимо того, что государство выделяет на него серьезное финансирование, оно требует, чтобы власти обеспечили прямое участие граждан в формировании комфортной городской среды, – сообщил Станислав Мелюков своим подписчикам. – Губернатор проводит большую работу по привлечению дополнительного федерального финансирования. Но чтобы привлечь, надо обосновать, на что они будут потрачены».

Глава Белогорска уверен, что в случае с городской комфортной средой стоит задача по максимуму предложить городские пространства, общественные территории, где, по мнению жителей, необходимо благоустройство. Это не только новые парки, скверы, аллеи, но и совершенствование уже существующих объектов.⠀

«Программа благоустройства будет рассчитана на несколько лет, поэтому в нее надо постараться включить максимум предложений, – сообщил Станислав Мелюков. – Сроки ограничены, нам надо не только определиться, но и обследовать все предложенное, определить целесообразность, очередность и стоимость. Прошу высказаться и предложить. Обращаю внимание, что речь в данном случае не идет про дворы многоквартирных жилых домов, тротуары и дороги».

За сутки белогорцы оставили более 150 комментариев. В их числе предложения по благоустройству участка береговой зоны реки Томь, бывшего озера Зеркальное, парка имени Дзержинского, создание зоны отдыха в Сосновке, а также замена фонтана на площади имени 30-летия Победы.