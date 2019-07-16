Гороскоп 16 июля: Стрельцы встретятся с трудностями, Овны привлекут внимание

Восход Солнца: 04:36

Заход Солнца: 20:34

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола.

Телец. Благоприятный день для тех, кто собрался привести начатые дела к конкретному результату. Возрастет энергетический, творческий и сексуальный потенциал Тельцов. Во второй половине дня возможны осложнения в общении с родственниками.

Близнецы. Опасный день. Вероятны неприятные известия, которые застанут вас врасплох. В сфере интимных отношений вероятна нестабильность: радужные надежды скорее всего не сбудутся, а замки на песке рассыплются. Вторая половина дня обещает приятный сюрприз.

Рак. Сегодня ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Ваши предложения найдут поддержку у руководства. Вероятно благополучное завершение начатого дела. Многие Раки могут ощущать тревогу за будущее, не доверяя удаче и победам и предпочитая золотую середину.

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Лев. Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Однако планеты советуют вам определить цель: иногда процесс достижения результатов для вас важнее, чем сам результат. Вероятны осложнения в отношениях с коллегами: характерное для вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и сочтена за высокомерие и гордыню.

Дева. Благоприятный день. Звезды способствуют реализации идей и замыслов прошлой недели. Деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения будут успешны. Хороший день для заключения брака, свидания с любимым человеком, нового знакомства, которое может перерасти в длительные серьезные отношения.

Весы. Посвятите день делам, связанным с семьей, домом. Не вступайте в семейные конфликты. Уделите повышенное внимание детям и их здоровью. День благоприятен для важных покупок и приобретений.

Скорпион. День очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите большое внимание близким людям, детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придаст вам заряд бодрости и оптимизма.

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Стрелец. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, серьезными проблемами в отношениях с окружающими. Вторая половина дня сулит новые знакомства или романтические увлечения.

Козерог. Благоприятный вторник для встреч. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение. Занятия творчеством могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Следует заниматься только неотложными житейскими делами. Вечером возможно неприятное известие. Воспринимайте его спокойно.

Водолей. Трудности и препятствия, стоящие на вашем пути, будут скоро преодолены. Смело двигайтесь вперед: чем дальше вы продвинетесь, тем легче будет идти. Поддержка может прийти с совершенно неожиданной стороны. Не отказывайтесь or помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Рыбы. Противоречивый день. Усталость, постороннее влияние или неблагоприятное стечение обстоятельств может отрицательно сказаться на результатах в сфере профессиональной деятельности. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали. Целеустремленность и собранность помогут снизить негативные тенденции дня.

Астролог: Вальдемар Небоходцев