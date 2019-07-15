Амурская область купила мобильную лабораторию для контроля загрязнения рек

В Амурскую область прибыл мобильный комплекс – это первое оборудование для исследований природных ресурсов на Дальнем Востоке. Оно установлено на базе «ГАЗели» повышенной проходимости и в первую очередь отправится в северные районы Приамурья.

Экологическая лаборатория позволит оперативно контролировать количество вредных выбросов заводов и фабрик в атмосферу и оценивать степень загрязнения окружающей среды.

В этом специалистам поможет усовершенствованное оборудование, которым оснащена передвижная экологическая лаборатория. «С мобильной лабораторией намного легче отслеживать загрязнения окружающей среды – например, рек. При выявлении загрязнения водоема можно оперативно взять пробы воды и исследовать их на месте, не привозя в лабораторию в Благовещенск, тем самым в короткие сроки и более точно доказать факт загрязнения», – рассказал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху.

Такое приобретение поможет не только контролировать степень загрязнения окружающей среды в регионе, но и своевременно предсказывать и устранять возможные экологические проблемы. Мобильная лаборатория даст возможность амурским экологам добираться в короткие сроки в самые труднодоступные места и делать оперативно на месте свою работу: экспресс-анализ физико-химических параметров воды, измерять концентрацию загрязняющих веществ и контролировать источники сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Передвижную лабораторию приобрело региональное министерство природных ресурсов. Она обошлась областному бюджету в 6 миллионов рублей.

«Появление мобильной экологической лаборатории в регионе – это первый опыт на всем Дальнем Востоке. В первую очередь она отправится в северные районы области – Зейский, Мазановский и Селемджинский, где развита золотодобывающая промышленность, а потому контроль состояния рек должен быть особенно тщательным», – отметил губернатор Василий Орлов.

Современное оборудование лаборатории позволит работать даже в самых сложных климатических условиях с температурой от –40 до +40 градусов. Главное преимущество такого приобретения для региона заключается в получении высокоточных данных об экологической обстановке в области. При этом оборудование при необходимости можно извлекать из автомобиля и транспортировать до труднодоступных районов на более проходимом транспорте.

Сейчас в лаборатории устанавливают все оборудование. В ближайшее время специалисты пройдут дополнительное обучение, после чего комплекс запустят в работу. Это планируется сделать 1 августа.

Как сообщает правительство Амурской области, региональные власти уделяют особое внимание борьбе с нелегальными золотодобытчиками. Незаконный промысел драгоценного металла – одна из наиболее актуальных проблем в регионе. Для усиления работы министерство природных ресурсов намерено в ближайшие три года расширить автопарк до пяти передвижных экологических лабораторий.

Контролировать состояние экологии в Приамурье помогает и реализация национального проекта «Экология», утвержденного решением президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в прошлом году. Он предполагает устранение несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах и повышение качества питьевой воды для населения.