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сегодня, 20:22 2

Благовещенских футболистов приглашают участвовать в акции «Уличный красава»

Благовещенских футболистов приглашают участвовать в акции «Уличный красава»
Фото: pixabay.com

Благовещенск присоединился к проведению всероссийской акции по футболу «Уличный красава». В городе началась регистрация дворовых футбольных команд. Участникам предстоит побороться за сертификат на строительство футбольного поля возле своего дома.

Для участия в акции необходимо собрать команду, зарегистрировать ее на сайте уличныйкрасава.рф и начать свой путь к победе.

«Если ты юноша в возрасте 14–17 лет и у тебя есть дворовая команда по футболу, то используй свой шанс выйти в финал, который пройдет на стадионе, на котором играли легенды мирового футбола на чемпионате мира по футболу FIFA 2018», – говорится на сайте всероссийской акции.

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#спорт #футбол

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Комментарии
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  • Юрай Хип

    Юрай Хип
    27 минут назад

    ужасное название

  • Paster

    Paster
    8 минут назад

    Ну ваще красавы ёпта!

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