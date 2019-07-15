Благовещенских футболистов приглашают участвовать в акции «Уличный красава»

Благовещенск присоединился к проведению всероссийской акции по футболу «Уличный красава». В городе началась регистрация дворовых футбольных команд. Участникам предстоит побороться за сертификат на строительство футбольного поля возле своего дома.

Для участия в акции необходимо собрать команду, зарегистрировать ее на сайте уличныйкрасава.рф и начать свой путь к победе.

«Если ты юноша в возрасте 14–17 лет и у тебя есть дворовая команда по футболу, то используй свой шанс выйти в финал, который пройдет на стадионе, на котором играли легенды мирового футбола на чемпионате мира по футболу FIFA 2018», – говорится на сайте всероссийской акции.