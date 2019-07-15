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сегодня, 19:55 3

В селах Благовещенского района установят около 300 контейнерных площадок

В селах Благовещенского района установят около 300 контейнерных площадок
Фото: vostok.today

В ближайшие два месяца в селах Благовещенского района оборудуют контейнерные площадки. На эти цели бюджет Амурской области выделил 8,5 миллиона рублей. Еще 500 тысяч добавили из бюджета Благовещенского района. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», внимание на проблему обратил глава администрации Усть-Ивановского сельсовета Благовещенского района Александр Лимайкин. В своем Инстаграме он опубликовал фото и видео, рассказав, что вывоз мусора частично ложится на плечи администраций сел Благовещенского района, у которых нет для этого средств.

«С 1 апреля текущего года на территории района работает мусорная реформа. В этих целях мы совместно с главами сельсоветов оборудуем контейнерные площадки. В настоящее время правительство Амурской области выделило 8,5 миллиона рублей на оборудование контейнерных площадок. В общей сложности район дал софинансирование 500 тысяч, итого 9 миллионов», – сообщил глава Благовещенского района.

На эти средства в селах района оборудуют около 300 контейнерных площадок. Уже объявлен аукцион на определение подрядчика, который приступит к выполнению этих работ. «До этого мы собственными силами, силами сельсоветов покупали, доставляли контейнеры. Думаю, за два ближайших месяца мы оборудуем контейнерные площадки во всех селах района», – заявил Евгений Седых.

По словам районного главы, новые контейнерные площадки все-таки не полностью закроют потребность в местах для сбора мусора. В связи с чем муниципалитет проводит работу совместно с правительством Амурской области по дополнительному финансированию.

Что касается тех, где выбрасывает крупногабаритный мусор, то их будут привлекать к административной ответственности. «Главы сельсоветов уже передают фото, видео, запечатленные на камеры смартфона. Либо, как в случае с Усть-Ивановкой и Владимировкой, глава установил камеры. Они фиксируют номер автомобиля, с помощью полиции мы выявляем собственника и уже на административной комиссии разбираемся и привлекаем к ответственности», – объяснил Евгений Александрович.

Ветки, трава, крупногабаритный мусор не относятся к разряду коммунальных отходов. Тем не менее люди по привычке продолжают приносить его на контейнерные площадки. «Наш регоператор идет навстречу и вывозит все, что складировано. Но надо воспитывать наше население, на то она и реформа – призвана обеспечить порядок в селах. У нас существуют площадки для крупногабаритного мусора – например, мебель, телевизоры. Специально определены места для этого. И регоператор с определенной периодичностью по разным селам собирает этот мусор. Это все включено в тариф», – заключил глава Благовещенского района.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Расскажите куда в деревне деть траву, ветки и крупногабаритный мусор.

  • Квочка

    Квочка
    38 минут назад

    Например траву можно сложить и будет компостная куча. А вот ветки и крупногабаритный мусор - это МУСОР и его необходимо вывозить, т.к. мы за уборку платим ДЕНЬГИ!!!!!

  • Ыукпун

    Ыукпун
    12 минут назад

    КвочкаНапример траву можно сложить и будет компостная куча. А вот ветки и крупногабаритный мусор - это МУСОР и его необходимо вывозить, т.к. мы за уборку платим ДЕНЬГИ!!!!!


    Крупные ветки, порубленные, сгорают зимой в печи, мелкие сжигаются в непожароопасный период, а трава - да, перегнивает компостной куче...

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