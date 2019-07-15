Специалисты АОКБ: каждая вторая бесплодная женщина когда-то сделала аборт

Акция «Подари мне жизнь» проходит в Амурской областной клинической больнице. Она направлена на профилактику абортов, сохранение репродуктивного здоровья и осознанное родительство.

Кореспондент Амур.инфо встретился с врачами Амурской областной клинической больницы и узнал, как и кто помогает жительницам Приамурья стать мамами, даже если возникают сложности.

Предгравидарная подготовка (подготовка к беременности) – это понятие было незнакомо нашим мамам и бабушкам. К беременности они не готовились заранее, а к врачу обращались в лучшем случае, когда беременность уже наступила.

«Я иногда слышу такое мнение – вот, наши предки предгравидарную подготовку не проходили, в поле рожали и ничего. И советую всем изучить статистику 20-, 30-, 40-, 50-х годов и посмотреть, сколько выживало детей и как болели женщины, какая была продолжительность их жизни. Они часто умирали в родах», – комментирует заведующая женской консультацией областного перинатального центра Ирина Лаптева.

Предгравидарная подготовка нужна абсолютно всем парам, чтобы избежать проблем с вынашиванием беременности, снизить риск возникновения генетических заболеваний или врожденных пороков развития ребенка.

В идеале женщина за 3-6 месяцев до того, как забеременеть, должна пройти ряд обследований, чтобы вылечить инфекции, передаваемые половым путем, откорректировать хронические заболевания и провести профилактику эндемических заболеваний, пороков развития у плода.

«Даже у генетически здоровых родителей может родиться ребенок с пороками развития, если они не принимали необходимые комплексы витаминов. Это, как правило, фолиевая кислота, йод – у нас эндемичная область по нехватке йода, железо – по показаниям», – добавляет Ирина Лаптева.

В областной перинатальный центр АОКБ приезжают будущие мамы со всей области, многие из них едут, зная, что в их сложном случае им могут помочь только здесь. А вот идеально здоровые мамы – редкость, по статистике перинатального центра, их не более 10 %.

На базе женской консультации областного перинатального центра работают два акушера-гинеколога, которые занимаются лечением гинекологических заболеваний.

«К сожалению, многие молодые девушки начинают вести взрослый образ жизни, не обладая достаточными знаниями о половом поведении, отсюда – всевозможные воспаления, эндометриоз, лейомиомы матки. Мы, конечно же, их лечим, эндокринолог выравнивает гормональный фон, делаем все возможное. Проблемой является то, что наши женщины порой безответственно относятся к своему здоровью, половой жизни, меняют партнеров, не проверяются на инфекции. И как следствие – воспаление придатков, матки, бесплодие, невынашивание или рождение детей с пороками развития. Тогда они попадают к нам. Мы же настойчиво советуем приходить к врачу до наступления беременности. Но если все-таки вы уже беременны, то визит к врачу должен быть как можно раньше для повышения шансов на появление здорового малыша», – добавляет Ирина Лаптева.

Предгравидарная подготовка – не только для будущей мамы, обследование и лечение, при необходимости, могут пройти и мужчины, собирающиеся стать отцами. В перинатальном центре работает уролог-андролог. При обращении пары, собирающейся стать родителями, мужчина также сможет сдать анализы и принять меры для того, чтобы будущие дети были здоровыми.

В последние годы стало популярным приходить на обследование вдвоем – пара вместе обследуется, женщина беременеет и рожает, и это хорошо, говорят медики – родительство становится более осознанным.

К беременности обязательно готовиться не только физически, но и морально, для этого в перинатальном центре работает перинатальный психолог. К нему на прием в основном попадают молодожены – в загсе им выдают сертификат на посещение врача. «Кто-то приходит проверить свое репродуктивное здоровье, кто-то спрашивает, как грамотно предохраняться, многие не знают, для чего вообще нужен такой специалист», – поясняет перинатальный психолог Мария Растрепкина.

Задача психолога – подготовить будущих маму и папу к переменам в их жизни, которые непременно произойдут с наступлением беременности и деторождением. «Сейчас многие растут в семьях без младших братьев и сестер и даже приблизительно не имеют понятия, что такое малыш в доме. У мужа и жены разные требования к тому, какой должна быть семья. Моя цель – психологически настроить их на ответственность и осознанное родительство», – рассказывает специалист.

Бывает так, что женщине выносится серьезный диагноз: бесплодие. В таком случае ее направляют в отделение вспомогательных репродуктивных технологий, где с помощью процедуры ЭКО она вновь получает шанс стать мамой.

«Увы, каждая вторая женщина, которая обращается к нам с бесплодием, делала аборт и именно поэтому не может забеременеть. Неважно, что за аборт был у женщины – медицинский, самопроизвольный, медикаментозный, это аборт, после которого возникает воспаление в органах малого таза. Если его вовремя не пролечить, то возникает непроходимость труб, спайки и другие заболевания, а материнство становится возможным только с помощью ЭКО. Но не столь опасен сам аборт, сколько отсутствие реабилитации после него», – рассказывает заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий АОКБ Наталья Хамула.

В последние годы репродуктивное здоровье женщин заметно ухудшилось, говорят врачи. Зачастую молодые женщины имеют овариальный резерв на уровне 50-летних, а это значит, что в возрасте 30-35 лет они не смогут зачать желанного ребенка, менопауза наступит значительно раньше среднестатистического показателя. «Сложно сказать, от чего это точно зависит. Возможно, связано с экологией, питанием, образом жизни родителей этих женщин», – добавляет Наталья Хамула.

Во всех репродуктивных клиниках России экстракорпоральное оплодотворение проводится по единому стандарту, одинаковыми методами. Поэтому ехать на ЭКО в другие клиники России практически бессмысленно. «Женщины слышат молву, что где-то хорошие результаты, и едут туда массово, их можно понять. Но если изучить статистику этих клиник, то можно увидеть точно такой же процент успешных ЭКО. Там не хуже и не лучше, чем у нас», – делится заведующая отделением.

Отделение вспомогательной репродукции в АОКБ работает уже 7 лет, за это время сотни амурчанок с диагнозом «бесплодие» пытались зачать ребенка с помощью медицинских технологий, успешными в среднем становятся 25-33 % ЭКО, этот показатель соответствует общемировому.

Иногда попадаются пациентки, истории которых поражают даже опытных врачей. «Совсем молодая девушка – 20 лет, пришла к нам на ЭКО. Когда-то она попала в жуткую аварию, почти вся репродуктивная система пострадала. Она боялась, что никогда не сможет стать мамой. Посмотрели мы ее показатели и решили рискнуть. И ей удалось забеременеть с первой же попытки! Чудесного малыша родила, умница, красавица – вся жизнь впереди!» – делится Наталья Хамула.

ЭКО в России по показаниям проводится бесплатно по полису. Пара, решившая прибегнуть к данному методу, даже не обязана быть зарегистрирована официально.

Подготовка к беременности и обследование перед процедурой ЭКО проводятся бесплатно (по полису) в женских консультациях по месту жительства либо в областном перинатальном центре по направлению. «Многие женщины предпочитают от и до наблюдаться у одного врача: пройти все необходимые обследования и подготовку к беременности в одном центре – там, где и планируют провести ЭКО, поэтому выбирают платные услуги», – дополняет врач.

И все специалисты советуют: как можно раньше начинать думать о своем здоровье и ответственнее относиться к себе.