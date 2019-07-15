В Тынде контрольная закупка помогла накрыть нелегальную китайскую стоматологию (фото, видео)

В социальных сетях появилась информация об инциденте в Тынде, связанным с незаконным оказанием стоматологических услуг. Достоверность сведений ИА «Амур.инфо» подтвердили в Тындинской городской стоматологической поликлинике.

«13 июля 2019 года совместно с органами внутренних дел, прокуратурой, миграционной службой была пресечена попытка организации незаконного оказания стоматологических услуг в городе Тында по адресу: улица Мохортова, 5А. Так называемые "врачи стоматологи" при встрече с полицией мгновенно разбежались по помещению, временно опечатанного до выяснения!!! Главный врач Тындинской городской стоматологической поликлиники Путинцев А.А просит обманутых пациентов обратиться в дежурную часть!!!» – гласит сообщение в инстаграм-паблике tynda_news. Он опубликовал соответствующие фотографии.

Как рассказал агентству главврач Тындинской городской стоматологической поликлиники Александр Путинцев, он сам провел контрольную закупку, выведя этих «врачей» на чистую воду.

«Они везде по городу расклеили рекламные объявления: Тындинская стоматология и телефоны. С Якутии, с Нерюнгри они ожидали приема пациентов, – рассказывает Александр Александрович. – Может, уже и принимали, потому что у них там типа гостиницы сделано импровизированной, клетушки сделаны, там же у них и повар свой – кухня написана была, туалет, душ в этом здании, в помещении. Я позвонил в субботу, китаец мне ответил какой-то. Я просил: "Вы зубы вставляете?". – "Да, вставляем". Я говорю: "А что, это надо ехать в Китай?". Они говорят: "Нет, на месте, Мохортова, 5А, город Тында". Я говорю: "Хорошо, во сколько?".

В 11 часов пришел я, меня встретил на улице китаец, пожилой такой, в возрасте. Мы пришли вдвоем, с поддержкой. Еще был ортопед, заведующий ортопедическим отделением. Я в поддержку его взял, так как знал, что это не общественное место и, видимо, все будет нелегально происходить. Да так и произошло. Они ключом открыли дверь, нас запустили туда, и все, закрыли за нами дверь. Дальше мы прошли, они нас посадили, пытались что-то записать. Я говорю: "А где кресло, куда пройти?". – "Вот доктор". Доктор в спортивном костюме, молодой китаец. Надел халат и пошел в следующий кабинет, дверь открыл: "Проходите!".

Меня пригласили, я сел в кресло, он хотел приступить к работе. А я ему говорю: "У вас обрабатываются инструменты?". Он смотрит на меня. Я говорю: "У вас лицензия есть на оказание стоматологических услуг?". Этот начал халат снимать, убегать, молодой, а старый начал звонить всем. Еще минут 15 он с нами пререкался, пытался нас уговорить, договориться, но вызвали полицию».

Александр Путинцев довел информацию о «нелегалах» до всех заинтересованных инстанций.

«При нас же, когда сотрудники были, пришли люди, жители города, принесли вторую часть денег. Видимо, они здесь, в Тынде, снимали слепки, брали аванс, отправляли в Китай работу, потом, видимо, "челнок" привозил из Китая изготовленные протезы, и люди оплачивали вторую часть», – сообщил Путинцев.

«Я думаю, что месяца полтора они этим занимались подпольно», – считает он.

Александр Александрович подчеркнул, что клиенты этой стоматологии подвергали опасности свое здоровье. «Могло следовать и заражение ВИЧ-инфекцией, и гепатитом. Потому что обработки [используемых инструментов] вообще никакой не было, практически», – говорит Путинцев.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.