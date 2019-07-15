Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:59 0

В Благовещенске мужчина выпал из автомобиля и сломал ногу (видео)

В Благовещенске мужчина выпал из автомобиля и сломал ногу (видео)
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске полицейские устанавливают обстоятельства необычного происшествия. Возле школы № 22 микроавтобус съехал с проезжей части. На ходу из машины выпал человек. Когда он отходил с проезжей части на обочину, у него сломалась нога.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в соцсетях. «Со слов очевидца: "Напротив 22-й школы мужчина по неизвестным причинам выпал из машины на ходу. Авто вылетело на встречку и врезалось в ограждение. К пострадавшему тут же бросились на помощь проезжающие водители и пешеходы"», – гласит комментарий к видео.

В управлении МВД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что обращение по этому поводу в полицию поступило. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Просмотров всего: 260

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске девушка напала на новую знакомую
Происшествия 2

Благовещенка едва не лишилась автомобиля, задолжав за воду и тепло
Происшествия 1

В Амурской области два подростка избили битой жителя Белогорска
Происшествия 5

В Благовещенске дорогу частично перекрыл лежащий башенный кран (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь