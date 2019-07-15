В Благовещенске мужчина выпал из автомобиля и сломал ногу (видео)

В Благовещенске полицейские устанавливают обстоятельства необычного происшествия. Возле школы № 22 микроавтобус съехал с проезжей части. На ходу из машины выпал человек. Когда он отходил с проезжей части на обочину, у него сломалась нога.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в соцсетях. «Со слов очевидца: "Напротив 22-й школы мужчина по неизвестным причинам выпал из машины на ходу. Авто вылетело на встречку и врезалось в ограждение. К пострадавшему тут же бросились на помощь проезжающие водители и пешеходы"», – гласит комментарий к видео.

В управлении МВД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что обращение по этому поводу в полицию поступило. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.