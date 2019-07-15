Рэпер L’One запросил у Тимати больше 10 миллионов рублей

Экс-участник Black Star подал в суд на компанию Тимати. Он пытался оставить свой псевдоним мирным путем, но сохранить его мирным путем не удалось, и тогда певец подал в суд.

В июне музыкант Леван Горозия, более известный публике как L’One, объявил о прекращении сотрудничества с Black Star. Мирно решить проблемы не удалось. По словам Тимура Юнусова, бывший подопечный подписал контракт, по условиям которого все песни и псевдоним принадлежат компании. С таким решением певец не согласился и подал на компанию Тимати в суд.

«Наша позиция такова: на что соглашались, то и должно исполняться, По агентскому договору, Леван нанял продюсерский центр для раскручивания. За это представители второй стороны брали свою долю. Естественно, им доставалось больше, чем моему клиенту. Сейчас мы просим признать за Горозией право на все его произведения. Не понимаю, на каком основании в Black Star решили, что им передали авторство?», – рассказал юрист L’One в интервью StarHit.

По словам защитника, L’One пытался закрыть вопрос мирным путем. «Леван приложил массу усилий, чтобы урегулировать ситуацию, озвучивал несколько сумм. Но все безрезультатно. Считаю, что суд – крайняя мера, но, увы, сейчас без него не получается».

Пока идет первое разбирательство, представители L’One уже готовят новый иск. «Хотим добиться выплаты средств, которые Black Star почему-то вычитал с Левана, – делится Климент. – За аренду студий, съемки видеоклипов... Требуем полный отчет. Пока детальную информацию не получили, но сумма точно составляет больше 10 миллионов рублей. Кроме того, Горозия имеет право на сценическое имя. Black Star принадлежит лишь товарный знак L’One. Нам нужно добиться правовой определенности. Думаю, с поставленной задачей справимся!»

Ранее Тимати пробовал оспорить бывшего подопечного и публично комментировал желание рэпера идти в суд. Black Star уже тогда была готова разбираться с Леваном с привлечением юристов.

Помимо L'One один за другим Black Star покидают артисты, которые завоевали любовь миллионов: Джиган, Егор Крид, Кристина Си. Без скандалов из лейбла ушли только Lucky и группа Buhar Jerreau.