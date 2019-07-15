Дорогие гербициды толкнули амурчанина на преступление

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В Белогорском районе задержан мужчина, которого подозревают в краже гербицидов стоимостью около 300 тысяч рублей. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

С заявлением о пропаже гербицидов с полевого стана в селе Савельевка Белогорского района в дежурную часть МО МВД России «Белогорский» обратился местный житель. Он рассказал, что в начале июля по просьбе своего отца привез гербициды на полевой стан. Но коробки с химическими веществами пришлось оставить под телегой, так как шел дождь и распылять их не стали.

Через несколько дней выяснилось, что гербициды пропали. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к краже может быть причастен знакомый фермера – тоже житель Белогорского района, причем, ранее уже судимый. По предварительным данным он похитили канистры с химическими веществами, потому что знал, что удобрения стоят дорого. Их он продал жителю села Среднебелое Ивановского района.

Похищенное имущество полицейские изъяли, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. По факту хищения гербицидов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, максимальное наказание по которой лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый находится под домашним арестом.