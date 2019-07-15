Самый громкий звук в мире издает трехсантиметровый червь

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Морской червь Leocratides kimuraorum издает один из самых громких звуков на Земле. Червь может издавать щелчок громкостью в 157 децибел. Почти такой же уровень шума издает сверхзвуковая турбина самолета.

Ученые Киотского университета измерили уровень шума, который издают черви этого вида. Встретить червя можно только глубине 90-170 метров на Тихоокеанском побережье Японии. Для сравнения, черви могут издать звук громкостью 157 децибел, самолет – 160 децибел.

Эти значения находятся на пороге человеческого восприятия шума: звуки громкостью свыше 160 децибел могут разорвать барабанные перепонки и легкие человека. Шепот, к слову, звучит на громкости в 25 децибел, наручные часы тикают с громкостью до 20 децибел, а рок-концерт истязает слух на уровне до 120 децибел, сообщает «360».