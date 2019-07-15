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сегодня, 17:12 1

В Благовещенске девушка напала на новую знакомую

В Благовещенске девушка напала на новую знакомую
Фото: pixabay.com

В одном из ночных баров Благовещенска посетительница познакомилась с тремя девушками. С одной из них она поругалась. Подкараулив ее на улице девушка напала на новую знакомую и ограбила ее.

Предварительно установлено, что ночью девушка напала на свою жертву сзади. Потерпевшая потеряла равновесие и упала на тротуар. Ударившись, она на некоторое время потеряла сознание. Прохожие, увидев это, вызвали скорую помощь. Уже в медицинском учреждении жертва нападения обнаружила, что у нее из сумочки пропали сотовый телефон и 4 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 22-летняя жительница Благовещенска.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    проВали телефон и 4000р????

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