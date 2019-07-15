Алла Пугачева перестала быть опекуном внучатому племяннику

Алла Пугачева четыре года назад оформила опекунство над Женей Пугачевым, так как ребенок мог оказаться в приюте. Женю Примадонна забрала из неблагополучной семьи внучатого племянника.

В этом году Женя Пугачев идет в первый класс. Именно поэтому Алла Борисовна Пугачева решила защитить 7-летнего мальчугана от излишнего внимания посторонних людей и отдала на усыновление мальчика своей помощнице.

Алла Пугачева старше своего единственного брата Евгения на один год. После смерти родителей Алла всегда помогала младшему брату. Евгений Пугачев умер в 2011 году, оставив после себя сына Влада, который страдал от наркотической зависимости. После смерти отца племянник певицы не смог избавиться от пагубной привычки. Вскоре в клинике, где мужчина боролся с наркозависимостью, он познакомился с Викторией Фадеевой. Избранница Влада Пугачева на тот момент была уже дважды судима – за угон автомобиля и грабеж. Влад и Виктория поженились после выписки из центра. Семь лет назад у них родился ребенок, но родители малыша не смогли завязать с наркозависимостью. Алла Борисовна обеспечивала внучатого племянника, передавала вещи и продукты. Поначалу певица и не подозревала, что родители мальчика снова употребляют запрещенные вещества.

Когда Владу Пугачеву было 29, он сделал себе неудачный укол – попал иглой в нерв, из-за чего у него отказали ноги. Алла Борисовна отправила его на лечение в одну из лучших клиник Израиля. Пока там парня возвращали к жизни, его жена оказалась в больнице после приема очередной дозы – впала в кому.

После этой ситуации Алла забрала ребенка к себе домой, он жил в одном доме с певицей и ее мужем.

Женя стал называть свою няню мамой, а ее мужа – папой. В семье, к которой привязался Женя, дети есть, но они уже выросли и стали самостоятельными. Поэтому эти люди были счастливы воспитывать Женю. Алла Борисовна так и осталась опекуном малыша, на выходные и праздники Женю привозили к тете в гости.

Тем временем Виктория Фадеева получала гонорары за интервью о Жене, а Влад после развода с ней устраивал личную жизнь. Недавно мужчина второй раз женился, но так и не устроился на работу и судьбой сына особо не интересовался.

Так как мальчику в сентябре идти в школу, его новые родители решили усыновить ребенка, чтобы у Жени была новая фамилия.

Процесс усыновления уже завершен. Адвокат Пугачевой Марина Мурашова сообщила, что певица намерена прекратить поток информации о ребенке в прессе, сообщает Teleprogramma.pro.