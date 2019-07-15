Из Зеи в Октябрьский и обратно начали летать вертолеты

В связи с тем, что аэропорт города Зея перестал принимать самолеты, Амурская авиабаза заменила тип воздушного судна, следовавшего по маршруту Зея – Октябрьский – Зея. Вместо самолета Ан-2 пассажиров будет перевозить вертолет Ми-8Т.

Рейсы выполняются еженедельно по вторникам. Ориентировочно ограничение по приему самолетов в аэропорту Зеи продлится до 26 октября 2019 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», реконструкция Зейского аэропорта началась еще в августе 2015 года. Работы планировали завершить к ноябрю 2017 года. Однако сдать объект в срок не получилось. В феврале 2018 года Зейский аэропорт посетил Александр Козлов, в то время губернатор Амурской области. В процессе встречи с руководителями подрядных организаций выяснилось, что работы выполнены всего на 67 %. Отставание объяснялось некачественно выполненным проектом. В результате проектно-сметную документацию приходилось дорабатывать в ходе выполнения работ. 3 сентября 2018 года, незадолго до выборов, в Зею прибыл будущий губернатор Амурской области Василий Орлов. В ходе обсуждения ситуации прозвучало, что средства строители получили в полном объеме, а сверх того, им переведен аванс в размере 290 миллионов рублей, который «отработан не был».

20 апреля 2019 года во время прямой линии с губернатором Василий Орлов сообщил, что обратился в генеральную прокуратуру с просьбой разобраться с этим вопросом. «Строительство взлетно-посадочных полос – федеральные задачи. Соответственно, торги организовывала Федерация, подрядчиков выбирали они. Подрядчики эти тоже, кстати говоря, были федеральная структура – военные строители. Сегодня там идет банкротство, возбуждены уголовные дела. Я в свою очередь написал в генеральную прокуратуру письмо с просьбой в максимально короткие сроки разобраться по этому вопросу. Эта тема у нас на контроле, но, к сожалению, я не могу сказать, когда будут восстановлены строительные работы. Я был на этой взлетно-посадочной полосе – это, конечно, абсолютно недопустимо», – подытожил губернатор.

Как сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, рейс на самолете Ан-2 по маршруту Благовещенск – Свободный – Октябрьский и обратно выполняется по-прежнему по понедельникам. Также воздушные суда Амурской авиабазы продолжают выполнять рейсы на самолете Ан-2 по вторникам по маршруту Благовещенск – Свободный – Февральск – Экимчан и обратно.

Вертолет Ми-8Т выполняет рейсы по вторникам по маршрутам Зея – Береговой – Хвойный – Горный – Бомнак и в обратном направлении.