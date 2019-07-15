Тындинский предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей за мусор

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Хозяин магазина «Апшерон» в Тынде привлечен к административной ответственности за навал мусора в неустановленном месте. В конце июня члены комиссии по благоустройству обнаружили возле торгового объекта навал картонных коробок. Тем самым этот предприниматель совершил административное правонарушение.

Дело владельца магазина «Апшерон» было рассмотрено на заседании административной комиссии. Членами комиссии принято решение о привлечении его к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Администрация города Тынды напоминает всем владельцам торговых объектов, кафе и салонов красоты, что навал мусора (картонных коробок и прочего) запрещено Законом Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области».

В случае неисполнения этого закона все нарушители будут оштрафованы. Повторный штраф за аналогичное правонарушение составит: на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Первым привлечен к административной ответственности хозяин магазина «Апшерон».

Мэр Тынды неоднократно предупреждала предпринимателей о жестких санкциях за загрязнение города.

Рейды административной комиссии будут проводиться ежедневно, сообщает пресс-служба администрации Тынды.