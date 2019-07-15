Глава Усть-Ивановского сельсовета бьет тревогу из-за проблемы с вывозом мусора

Фото: кадр видео

Обновлено: 17:58



Глава администрации Усть-Ивановского сельсовета Благовещенского района Александр Лимайкин в своем Инстаграме поднял проблему мусора и незаконных свалок. Он опубликовал несколько фото и видео на эту тему.

В разговоре с ИА «Амур.инфо» Александр Викторович пояснил, что ситуация серьезная – вывоз мусора ложится на плечи администраций сел Благовещенского района, у которых нет для этого средств.

«В селе Владимировка есть табличка "Свалка мусора запрещена". Бесполезно! Везут, потому что за свой мусор надо платить, за крупногабаритный. Траву везут, телевизоры, коробки и вываливают. Поставили видеокамеру, вычислили этих людей. Засранцев надо показывать. Вот на какие деньги администрация будет это вывозить? Нам никто их не выделяет. Контейнеры пустые. Вывезли в нахалку, скинули, довольные. Привезли трое человек, выгрузили из прицепа», – сообщает Александр Лимайкин в одном из видео.

В другом ролике Александр Викторович рассказывает, что люди не хотят вывозить мусор за свой счет. «Все надеются на кого-то. В администрации сельсовета денег нет, управляющей компании нет. Вот и приходится вывозить за счет спонсоров, за счет своих денег», – сетует он.

«Это проблема всех глав на территории Благовещенского района, – рассказал Лимайкин ИА "Амур.инфо". – В городе, например, есть управляющие компании, которые могут за свой счет вывозить этот мусор, который люди утилизируют, не ТКО, а ТБО, то есть выкидывают всякий строительный мусор, деревья, листву, зелень, в общем, мусор, который не признается ТКО. Управляющие компании в городе вывозят, несут убытки, конечно. Они могут это делать, но и то не везде. Я вот был в городе, смотрел, там тоже навал мусора есть колоссальный. У нас же в селах нет ни управляющей компании, ни обслуживающих. И вывозить приходится за свой счет, то есть за счет администрации. Но в администрации таких денег нет, они не запланированы. Их никто не планировал. (...) Приходится вывозить нам. На спонсорские средства, на свои личные, потому что не хотелось бы, чтобы села мусором завалили».

Александр Лимайкин отмечает, что люди массово нарушают, складируя свой мусор, не обращаясь в ООО «Полигон» для вывоза, чтобы не платить. Предупреждения не имеют действия, а нарушителей не могут привлечь к административной ответственности из-за пробелов в законодательстве.

«У нас главы из-за этого уходят. По району главы собрались уходить, увольняться, потому что ни денег, ничего нет. (...) Проблема колоссальная», – сокрушается Лимайкин.