Благовещенка едва не лишилась автомобиля, задолжав за воду и тепло

В Благовещенске в рамках программы по борьбе с неплательщиками сотрудники АКС, «Благ-РКЦ» и судебные приставы побывали на парковке крупного торгово-развлекательного центра. В ходе рейда проверяющие обнаружили автомобиль должницы. Во время погрузки машины на автоэвакуатор женщина решила полностью погасить долг.

За воду и тепло благовещенка не платила несколько лет. По данным АО «АКС», сроки оплаты ежемесячных платежей за воду и тепло затягивались с декабря 2013 года. Размер долга составил 54 тысячи рублей. Увидев, что угроза лишиться автомобиля реальна, владелица «хонды» пошла на контакт с судебными приставами.

«Во время погрузки авто владелица приняла решение о полном погашении задолженности. Нужно учитывать, что ей включили в счет не только долг за воду и тепло. Девушке пришлось оплатить расходы за работу эвакуатора, пеню 14 тысяч рублей и судебные издержки по оплате госпошлины – 2 300 рублей», – перечислил начальник отдела ООО «Благ-РКЦ» Алексей Сидельников.

В Благовещенском расчетно-кассовом центре отмечают, что на сегодняшний день в списках коммунальных должников числятся более 8 тысяч горожан. Каждый из них может лишиться имущества, в том числе и автомобилей. В период отпусков очень действенной мерой является ограничение выезда за границу. В ближайшее время планируются совместные мероприятия с судебными приставами в аэропорту и речном порту Благовещенска.

Меры по борьбе с должниками вызваны тем, что летом идут ремонты и ресурсоснабжающее предприятие Благовещенска остро ощущает нехватку денежных средств, сообщают в АКС.