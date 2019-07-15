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15июля
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сегодня, 16:18 2

Благовещенка едва не лишилась автомобиля, задолжав за воду и тепло

Благовещенка едва не лишилась автомобиля, задолжав за воду и тепло
Фото: АО "Амурские Коммунальные Системы"

В Благовещенске в рамках программы по борьбе с неплательщиками сотрудники АКС, «Благ-РКЦ» и судебные приставы побывали на парковке крупного торгово-развлекательного центра. В ходе рейда проверяющие обнаружили автомобиль должницы. Во время погрузки машины на автоэвакуатор женщина решила полностью погасить долг.

За воду и тепло благовещенка не платила несколько лет. По данным АО «АКС», сроки оплаты ежемесячных платежей за воду и тепло затягивались с декабря 2013 года. Размер долга составил 54 тысячи рублей. Увидев, что угроза лишиться автомобиля реальна, владелица «хонды» пошла на контакт с судебными приставами.

«Во время погрузки авто владелица приняла решение о полном погашении задолженности. Нужно учитывать, что ей включили в счет не только долг за воду и тепло. Девушке пришлось оплатить расходы за работу эвакуатора, пеню 14 тысяч рублей и судебные издержки по оплате госпошлины – 2 300 рублей», – перечислил начальник отдела ООО «Благ-РКЦ» Алексей Сидельников.

В Благовещенском расчетно-кассовом центре отмечают, что на сегодняшний день в списках коммунальных должников числятся более 8 тысяч горожан. Каждый из них может лишиться имущества, в том числе и автомобилей. В период отпусков очень действенной мерой является ограничение выезда за границу. В ближайшее время планируются совместные мероприятия с судебными приставами в аэропорту и речном порту Благовещенска.

Меры по борьбе с должниками вызваны тем, что летом идут ремонты и ресурсоснабжающее предприятие Благовещенска остро ощущает нехватку денежных средств, сообщают в АКС.

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#ЖКХ #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Долг с 13 года всего 54 тысячи?! Маловато.

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    750 рублей в месяц? Хочу себе такие тарифы на воду и тепло!

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