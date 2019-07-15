Владельцу «собачьего Освенцима» Вячеславу Золотареву отменили домашний арест

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По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, следователи ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц. Однако 11 июля суд постановил изменить меру на запрет определенных действий.

В частности, Золотареву запрещено выходить из жилого помещения до 8:00 и после 18:00. Кроме того, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, делать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом. Эти действия будут запрещены Золотареву в течение месяца, то есть до 11 августа.

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело в отношении Золотарева расследуется по статье «Жестокое обращение с животными». Амурский «собачий Освенцим» прогремел на всю страну в январе 2019 года. Тогда на территории приюта «Дружок» в селе Чигири Благовещенского района нашли десятки трупов животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов. В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа и сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых собак забрали и выходили волонтеры.

Ранее Вячеслав Золотарев заявлял, что отрицает свою причастность к гибели животных. Говорил, что считает себя потерпевшей стороной. Преступление, в котором обвиняют владельца приюта, средней степени тяжести, максимальное наказание за которое – 5 лет лишения свободы.