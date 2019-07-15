Владельцу «собачьего Освенцима» Вячеславу Золотареву отменили домашний арест
Благовещенский городской суд снова смягчил меру пресечения Вячеславу Золотареву, владельцу чигиринского приюта «Дружок», известного как «собачий Освенцим». Первоначально предприниматель был заключен под стражу, затем – находился под домашним арестом. Новая мера пресечения – запрет определенных действий.
По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, следователи ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц. Однако 11 июля суд постановил изменить меру на запрет определенных действий.
В частности, Золотареву запрещено выходить из жилого помещения до 8:00 и после 18:00. Кроме того, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, делать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом. Эти действия будут запрещены Золотареву в течение месяца, то есть до 11 августа.
Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело в отношении Золотарева расследуется по статье «Жестокое обращение с животными». Амурский «собачий Освенцим» прогремел на всю страну в январе 2019 года. Тогда на территории приюта «Дружок» в селе Чигири Благовещенского района нашли десятки трупов животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов. В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа и сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых собак забрали и выходили волонтеры.
Ранее Вячеслав Золотарев заявлял, что отрицает свою причастность к гибели животных. Говорил, что считает себя потерпевшей стороной. Преступление, в котором обвиняют владельца приюта, средней степени тяжести, максимальное наказание за которое – 5 лет лишения свободы.
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