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15июля
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сегодня, 16:09 4

Владельцу «собачьего Освенцима» Вячеславу Золотареву отменили домашний арест

Владельцу «собачьего Освенцима» Вячеславу Золотареву отменили домашний арест
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд снова смягчил меру пресечения Вячеславу Золотареву, владельцу чигиринского приюта «Дружок», известного как «собачий Освенцим». Первоначально предприниматель был заключен под стражу, затем – находился под домашним арестом. Новая мера пресечения – запрет определенных действий.

По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, следователи ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц. Однако 11 июля суд постановил изменить меру на запрет определенных действий.

В частности, Золотареву запрещено выходить из жилого помещения до 8:00 и после 18:00. Кроме того, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, делать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом. Эти действия будут запрещены Золотареву в течение месяца, то есть до 11 августа.

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело в отношении Золотарева расследуется по статье «Жестокое обращение с животными». Амурский «собачий Освенцим» прогремел на всю страну в январе 2019 года. Тогда на территории приюта «Дружок» в селе Чигири Благовещенского района нашли десятки трупов животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов. В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа и сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых собак забрали и выходили волонтеры.

Ранее Вячеслав Золотарев заявлял, что отрицает свою причастность к гибели животных. Говорил, что считает себя потерпевшей стороной. Преступление, в котором обвиняют владельца приюта, средней степени тяжести, максимальное наказание за которое – 5 лет лишения свободы.

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#животные #закон #криминал #суды #собачий Освенцим

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Судя по тенденции скоро его наверное наградят.

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Выйдет сухим

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Baska

    Выйдет сухим



    Скорее всего невиновным.



    Ведь, судя по новостным сообщениям, гибель собак дело не его рук.



  • ЮрГа

    ЮрГа
    33 секунды назад

    подохнет падаль все равно

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