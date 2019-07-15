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15июля
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сегодня, 15:30 0

В Амурской области два подростка избили битой жителя Белогорска

В Амурской области два подростка избили битой жителя Белогорска
Фото: pixabay.com

В Белогорске осудили двоих подростков. Несовершеннолетние 2001 и 2002 годов рождения признаны виновными в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Суд установил, что в ноябре 2018 года двое несовершеннолетних жителей Белогорска как минимум дважды ударили по голове местному жителю деревянной битой. У потерпевшего медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму с вдавленным переломом теменной кости, переломами глазницы, скулы, и ушиб головного мозга. Причиной нападения на мужчину стала личная неприязнь.

Одному преступнику суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 10 дней, второму – 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

В пользу потерпевшего с законных представителей подсудимых взыскана компенсация морального вреда в сумме 200 тысяч рублей. Государственное обвинение по уголовному делу поддержал помощник прокурора города Белогорска. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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