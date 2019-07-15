В Амурской области рыбаки поймали носатую черепаху

В Амурской области рыбаки случайно поймали крайне редкую дальневосточную черепаху. Животное занесено в Красную книгу. Встреча произошла в Ивановском районе.

«Забавный нос и несколько необычный вид находки смутили амурчан, и о своей добыче они сообщили в управление животного мира области. Как оказалось, не зря. Зверушка занесена в Красную книгу РФ, и на территории Приамурья официально фиксировалось только несколько единичных встреч с ней», – сообщили в управление по охране животного мира Амурской области.

В ведомстве отметили, что рыбаки сфотографировали черепаху и отпустили.

Дальневосточная черепаха живет у воды, любит греться на прибрежных отмелях, при опасности быстро ныряет в воду. Зимует на дне водоемов, зарывшись в ил. Животное в недавнем прошлом было широко распространено в Южном Приморье и Приамурье. Сейчас ареал обитания черепахи сильно сократился.