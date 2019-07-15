Итальянский палеонтолог собирается удивить мир открытием, сделанным в Приамурье

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Амурские динозавры привлекли внимание итальянского ученого. Филиппо Бертоццо приехал в Приамурье из Италии, чтобы поработать над своей докторской диссертацией. Ее он будет защищать в университете Белфаста в Северной Ирландии.

Исследование Филиппо Бертоццо направлено на изучение патологий костей древних животных.

В Амурской области на месте раскопа на окраине Благовещенска итальянский палеонтолог изучает особенности гадрозавров. Приамурье он выбрал, потому что здесь есть два уникальных местонахождения костей этого вида динозавров: в Благовещенске и в селе Кундур.

Изучив всю коллекцию костей и собрав большой объем необходимых данных, итальянский палеонтолог будет обрабатывать их у себя на родине. Переломы, травмы, опухоли, найденные на костях динозавров, он сравнит с результатами своих исследований, сделанных ранее по этой теме в Северной Америке.

«Я тщательно просмотрел и изучил все представленные здесь кости гадрозавров и нашел несколько интересных патологий локтевой кости, обнаружил след кисты в черепе. Уверен, что подробные исследования этого дадут очень интересный результат. Есть еще некоторые выводы, но говорить о них во всеуслышание преждевременно, потому что они требуют обсуждения с мировым сообществом палеонтологов по этой теме. Если мои догадки подтвердятся, то мир удивится новому открытию, сделанному здесь, у вас», – цитирует Филиппо Бертоццо пресс-служба правительства Амурской области.

Приамурье стало первым российским регионом, где побывал итальянский палеонтолог. До этого он не был в России ни разу. Выбор пал на Амурскую область, потому что это второе местонахождение останков динозавров мелового периода в мире после Северной Америки, где Филиппо уже работал.

До приезда Филиппо в Приамурье изучали патологии динозавров. Этим с 80-х годов занимался амурский палеонтолог Юрий Болотский. Он пытался выяснить, чем болели и от чего умирали животные мелового периода на территории области.

«Изучение патологии древних животных позволит получить много интересной информации – по каким закономерностям развивались болезни, как они воздействовали на динозавров и почему возникали. Зная это, можно существенно восполнить проблемы в знании о древнем мире и о том, как выглядела Амурская область 65 миллионов лет назад в конце мелового периода. Приезд Филиппа – первый этап большого исследования. Нам понадобится брать гистологию и внутреннюю томографию находок, чтобы продолжить более глубокое изучение костей», – объяснил младший научный сотрудник лаборатории палеонтологии института геологии и природопользования ДВО РАН Иван Болотский.

Исследования амурских палеонтологов и итальянского исследователя ждут ученые из Северной Америки. Патологии динозавров мало изучены, поэтому Амурская область может дать старт более полному исследованию темы болезней древних животных и сделать еще не одно интересное открытие для ученых.