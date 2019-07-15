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15июля
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«Ночь на колесах»: как это было (фото, видео)

«Ночь на колесах»: как это было (фото, видео)

Редакция Амур.инфо публикует видеоролики и фоторепортаж с масштабного мероприятия «Ночь на колесах». Как сообщало информагентство, велопрогулка по ночному Благовещенску состоялась в субботу, 13 июля.

Маршрут протяженностью восемь километров прошел по улице Ленина, движение по которой на это время полностью перекрыли, а также по набережной Амура. Вместе с горожанами прокатился губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Ночь на колесах» снимали на фото и видео не только сами велосипедисты, прохожие и автомобилисты, но и профессионалы – операторы и фотографы Амур.инфо.

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#культура #отдых #спорт

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