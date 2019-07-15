«Ночь на колесах»: как это было (фото, видео)

Маршрут протяженностью восемь километров прошел по улице Ленина, движение по которой на это время полностью перекрыли, а также по набережной Амура. Вместе с горожанами прокатился губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Ночь на колесах» снимали на фото и видео не только сами велосипедисты, прохожие и автомобилисты, но и профессионалы – операторы и фотографы Амур.инфо.