В Благовещенске дорогу частично перекрыл лежащий башенный кран (фото)

15 июля очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» об инциденте на улице Пушкина, между Горького и Амурской. Там половину проезжей части перекрыла лежащая башня башенного крана. Что произошло, неизвестно.

«Лазо закрыта на ремонт, транспортный поток переместился на Пушкина, а сегодня половину дороги перекрыл башенный кран. И так там в последнее время затор. Разве законно размещать эту конструкцию на проезжей части? По ней сейчас и автобусы ходят», – возмущаются горожане.

Приславший фотографии с места инцидента мужчина добавил, что башня крана перегородила въезд в расположенную здесь гостиницу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству сообщили, что ни в ЕДДС, ни на центральный пункт пожарной связи, ни в МЧС обращений по данному поводу не было. «Наши силы и средства по данному факту не привлекались», – сказали в ведомстве.

В гостинице агентству рассказали, что въезд к ним перегорожен частично. «Если маленькая машина может проехать, то большая – нет», – сообщила собеседница. По ее словам, по соседству с отелем ведется строительство многоэтажного дома, и кран, видимо, относится к этому объекту.