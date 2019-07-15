Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ одобрило законопроект, изменяющий систему расчета стоимости полиса ОСАГО. Предполагается, что с 1 января 2020 года может быть отменен территориальный коэффициент, а с 1 октября 2020 года – коэффициент мощности двигателя легкового автомобиля.

При этом страховщикам дадут возможность увеличить тарифный коридор на 40 % и устанавливать собственные коэффициенты для клиентов. Также планируется повысить лимит страховой выплаты за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тысяч рублей до 2 миллионов.

Индивидуализация тарифа укрепит тенденцию по снижению стоимости ОСАГО, считают в страховом сообществе. По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, усиление конкуренции на рынке при индивидуальном тарифе приведет к тому, что ставки для подавляющего большинства водителей пойдут вниз более стремительно, сообщает «Парламентская газета».

При этом, по мнению Вячеслава Лысакова, первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, несмотря на предполагаемую отмену коэффициентов по мощности двигателя и по территории, автовладельцы не смогут сэкономить на стоимости ОСАГО. Так как страховщики получат возможность расширить тарифный коридор.

«Я уверен, что они обязательно этим воспользуются. Это как с бензином: как бы ни колебалась стоимость нефти на мировом рынке, цена на топливо только растет», – сказал парламентарий.