Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 0

Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Фото: Михаил Нилов/Парламентская газета

Правительство РФ одобрило законопроект, изменяющий систему расчета стоимости полиса ОСАГО. Предполагается, что с 1 января 2020 года может быть отменен территориальный коэффициент, а с 1 октября 2020 года – коэффициент мощности двигателя легкового автомобиля.

При этом страховщикам дадут возможность увеличить тарифный коридор на 40 % и устанавливать собственные коэффициенты для клиентов. Также планируется повысить лимит страховой выплаты за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тысяч рублей до 2 миллионов.

Индивидуализация тарифа укрепит тенденцию по снижению стоимости ОСАГО, считают в страховом сообществе. По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, усиление конкуренции на рынке при индивидуальном тарифе приведет к тому, что ставки для подавляющего большинства водителей пойдут вниз более стремительно, сообщает «Парламентская газета».

При этом, по мнению Вячеслава Лысакова, первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, несмотря на предполагаемую отмену коэффициентов по мощности двигателя и по территории, автовладельцы не смогут сэкономить на стоимости ОСАГО. Так как страховщики получат возможность расширить тарифный коридор.

«Я уверен, что они обязательно этим воспользуются. Это как с бензином: как бы ни колебалась стоимость нефти на мировом рынке, цена на топливо только растет», – сказал парламентарий.

Просмотров всего: 780

#закон #российская власть #транспорт

распечатать


Экономика

Некоторые амурские семьи будут получать детское пособие свыше 12 тысяч
Происшествия

В Свободном смяло легковушку (фото)
Происшествия 9

Полицейский в Хабаровске сбил троих пешеходов, один умер
Общество 3

Утвержден календарь выходных дней в России на 2020 год
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь