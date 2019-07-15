Некоторые амурские семьи будут получать детское пособие свыше 12 тысяч

Российское правительство одобрило законопроект по ежемесячным выплатам на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Правда, касается это только тех семей, чей доход меньше двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения.

В Амурской области, по последним данным Амурстата, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за первый квартал 2019 года составляла 12 387 рублей в месяц, а для детей – 12 239 рублей.

Сумме в размере прожиточного минимума на ребенка и будет равняться ежемесячная выплата на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.

«Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 720994-7 "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и направить их в Государственную думу в установленном порядке», – цитирует издание сообщение, опубликованное на сайте кабмина.

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

Размер прожиточного минимума на ребенка составляет в РФ около 10 тысяч рублей. Максимальный уровень установлен в Чукотском автономном округе и составляет 22 тысячи рублей. Минимальный размер – чуть более 8,1 тысячи рублей – установлен в Белгородской области.