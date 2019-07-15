Благовещенский художник использовал мотоциклетные шлемы как холсты

В благовещенской библиотеке искусств по адресу: улица Ленина, 72, открылась необычная выставка картин «Игры разума» Романа Шульмина. Там представлены работы, выполненные аэрографом. Холстом для необычной техники рисования послужили мотоциклетные шлемы.

Помимо этого, на выставке есть картины сюрреалистического направления, а также реалистичные портреты и натюрморты. Выставка будет работать в течение месяца – до середины августа.