Благовещенским детям расскажут, как не утонуть и помочь пострадавшим

Спасатели благовещенского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС расскажут школьникам о правилах поведения на воде, о том, как избежать несчастного случая, как оказать первую помощь пострадавшим. Также ребятам напомнят о необходимости не только самим соблюдать правила безопасности, но и предостерегать друзей и родных, сообщает администрация Благовещенска.

Беседы проведут в пришкольных лагерях на базе гимназий № 1 и 25, школ №№ 5, 26, 28, а также детских оздоровительных лагерях «Огонек» и «имени Гагарина».