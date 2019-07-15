Благовещенским детям расскажут, как не утонуть и помочь пострадавшим
Благовещенские спасатели проводят декаду «Безопасность на воде». Ее организовали из-за увеличения числа несчастных случаев. Беседы пройдут с 16 по 24 июля в загородных и пришкольных лагерях.
Спасатели благовещенского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС расскажут школьникам о правилах поведения на воде, о том, как избежать несчастного случая, как оказать первую помощь пострадавшим. Также ребятам напомнят о необходимости не только самим соблюдать правила безопасности, но и предостерегать друзей и родных, сообщает администрация Благовещенска.
Беседы проведут в пришкольных лагерях на базе гимназий № 1 и 25, школ №№ 5, 26, 28, а также детских оздоровительных лагерях «Огонек» и «имени Гагарина».
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