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15июля
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Благовещенским детям расскажут, как не утонуть и помочь пострадавшим

Благовещенским детям расскажут, как не утонуть и помочь пострадавшим
Фото: Miłosz Karski/Pixabay

Благовещенские спасатели проводят декаду «Безопасность на воде». Ее организовали из-за увеличения числа несчастных случаев. Беседы пройдут с 16 по 24 июля в загородных и пришкольных лагерях.

Спасатели благовещенского поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС расскажут школьникам о правилах поведения на воде, о том, как избежать несчастного случая, как оказать первую помощь пострадавшим. Также ребятам напомнят о необходимости не только самим соблюдать правила безопасности, но и предостерегать друзей и родных, сообщает администрация Благовещенска.

Беседы проведут в пришкольных лагерях на базе гимназий № 1 и 25, школ №№ 5, 26, 28, а также детских оздоровительных лагерях «Огонек» и «имени Гагарина».

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#городская власть #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Детям нельзя рассказывать о том, как помочь другим, им нужно говорить о том, чтобы они спасались сами. Зачастую дети пытаются спасти какие-то ценности , там игрушку свою любимую, и лишаются жизни.

    Детям нужно рассказывать, как спасаться самим и как звать взрослых на помощь, а не мнить себя спасателями.

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