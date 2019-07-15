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15июля
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сегодня, 14:30 0

Умеют ли благовещенцы снимать пранки и приколы: ролики из Инстаграмов горожан

Умеют ли благовещенцы снимать пранки и приколы: ролики из Инстаграмов горожан
Фото: instagram.com/boroda.tv

Принято считать, что понедельник – день тяжелый. Решили его разрядить и показать вам 5 местных видеороликов, претендующих (по мнению авторов и их аудитории) на звание забавных. К слову, часть амурчан уверена, что у нас нет тех, кто делает качественный и прикольный контент. Мы же считаем, что ребята молодцы. Каждый из них не боится пробовать, а удачные или неудачные ролики случаются у всех. Давайте уходить от стереотипа – «Если сделано в Благовещенске, значит, уже неинтересно»! А как считаете вы?

Видеоролик Дмитрия Федореева прост, дружелюбен, а его финал вполне заслуживает стать челленджем! Почему нет?

Владимир Борода, известный многим по социальному видеоролику с попрошайкой и ролику «Игра огородов», ударился в изобретательство и создал беспроводной (и совершенно не энергозатратный) тройник для техники. Даже придумал продающую рекламу!

А вот Евгений пошел дальше и вместе с товарищами создает мини-сериал в Инстаграме. Публикуем одну из его частей.

Авторы двух видеороликов ниже прекратили делать публикации в 2018 году. Если вы знаете, чем они занимаются и продолжают ли свое творчество, пишите в комментариях, нам интересно.

За один из последних своих роликов – если верить подписи под его футбольным видео – Семен получил штраф в 3 000 рублей. Не оценили на соревнованиях помощь со стороны зрителя.

А у Алексея ролики пожестче. Амурчане таковые не любят и не понимают. Наверное, поэтому парень прекратил свою деятельность. А может, ему просто надоело.

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#афиша #Видеоблог

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