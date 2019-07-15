В Амурской области стартовала регистрация на форум Amur Travel

Фото: министерство экономического развития Амурской области

Туристический форум Amur Travel пройдет в Зее с 26 по 28 июля. На официальном сайте форума стартовала регистрация участников.

В течение трех дней на площадках форума будут проходить десятки мероприятий для взрослых и детей. Основные площадки форума разместятся на стадионе и прилегающей территории. Гостей мероприятия ждут бесплатные мастер-классы, подъем на воздушном шаре, гастрофестиваль, рок-концерт, зона кемпинга, веревочный парк и многое другое.

Для участников форума будут организованы туристические маршруты. Одной из уникальных экскурсий станет путешествие к первой деревянной ГЭС Дальнего Востока, построенной в начале 50-х годов, а также покорение горного хребта Тукурингра, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Регистрация участников проходит на сайте форума: www.amurfest.com.