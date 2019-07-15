В Свободном смяло легковушку (фото)

Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появились фото с места серьезного ДТП в Свободном. Как видно на кадрах, участниками аварии стали микроавтобус и легковушка, причем у последней оказалась смята передняя часть.

«В районе 2 часов ночи на пересечении улиц Ленина и Почтамтская снова произошло ДТП», – написал опубликовавший фото инстаграм-паблик svbnews.

В комментариях к публикации пользователи написали, что в аварии сильно пострадала девушка. Некоторые отметили, что она в итоге скончалась, другие – что она жива, но в тяжелом состоянии.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что имеется предварительная информация об автомобильной аварии, которая произошла в Свободном в районе дома № 85 по улице Почтамтской. Согласно ней, 14 июля около 00:45 по этому адресу случилось ДТП, в котором пострадал один человек. Полиция устанавливает подробности и все обстоятельства происшествия.