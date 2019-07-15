Китайских туристов просят не вести себя в Приамурье «как капризные богачи»

О соблюдении правил поведения в Амурской области решили напомнить туристам, приезжающим в Приамурье из КНР. Газета «Хэйхэ Жибао» обратилась к местному гиду, чтобы тот разъяснил, как гостям из Поднебесной следует вести себя на амурской земле.

Газете дал интервью один из гидов Хэйхэской международной туристической фирмы «Пинань». Материал быстро распространился в соцсети WeChat. Поводом стало то, что туристический сезон сейчас в разгаре и через пункт пропуска Хэйхэ в Амурскую область выезжает большой поток китайских туристов, сообщает портал biang.ru.

«Учитывая разницу в культуре между Китаем и Россией, и тот факт, что отдельные китайские туристы недостаточно дисциплинированы, радость от путешествия в Россию могут затмить возникшие в этой стране неприятности», – так начинается статья на эту тему на страницах издания.

Газета обратилась к гиду по фамилии Фэн Хэйхэской международной туристической фирмы с просьбой разъяснить, как китайские туристы должны вести себя в Благовещенске. Первое, на что Фэн обратил внимание, это курение в неположенных местах.

«Однажды одного из туристов нашей группы оштрафовали за курение в гостиничном номере», – рассказал китайский гид, который имеет большой опыт выезда в Благовещенск с различными китайскими тургруппами.

По словам Фэна, перед выездом в Россию, он каждый раз с тургруппами проводит консультацию, в ходе которой поясняет, что китайские тургруппы должны демонстрировать положительный имидж Китая за рубежом, вести себя скромно и дисциплинировано.

«Это означает, что в ходе экскурсий не надо злоупотреблять фотоаппаратом, и тем более фотографировать голубоглазых россиян со светлыми волосами, если нет их согласия. Не надо кричать, не надо толкаться, необходимо соблюдать правила нахождения в очереди, в музеях не трогать экспонаты, не пересекать ограничительные линии, и бережно относиться к объектам инфраструктуры. В гостиничных номерах не надо курить, сорить, устраивать беспорядок. Все это вызовет отторжение у россиян, и будет способствовать формированию отрицательного имиджа в отношении туристов из Китая», – заявил Фэн в интервью газете.

Китайский гид также разъяснил китайской аудитории, как оставлять чаевые в России, поскольку такой традиции в Китае нет.

«Чаевые нужно оставлять на столе ресторана, в книжке со счетом, не делать это демонстративно, и предпочитать банкноты звонким монетам, чтобы не привлекать внимание. Таковы правила этикета», – цитирует китайского гида газета.

Господин Фэн также призвал китайских туристов держать себя в руках во время шоп-туров.

«В магазинах продавцов не надо дергать, если вы не собираетесь покупать товар, не трогайте его лишний раз и не примеривайте на себя. Если вы что-то взяли с витрины, то постарайтесь положить на место самостоятельно, не стоит для этого звать продавца. Не стоит вести себя, как капризные богачи, которым все должны. Это не улучшит ваш шопинг, и снизит цены на товары», – заявил Фэн в интервью изданию.

Сообщается, что тема поведения китайских туристов в России неоднократно поднималась в СМИ и в китайских соцсетях в последнее время в связи с тем, что туристов из КНР российские власти начали более активно штрафовать за административные нарушения. Посольство Китая в РФ в связи с этим опубликовало пост на своем аккаунте в WeChat, где призвало сограждан курить в российских аэропортах исключительно в отведенных для этого местах.

«Когда выезжаешь за границу, ты представляешь не только себя, ты представляешь всю свою страну», – написала в своем WeChat-аккаунте предпринимательница Сяо Ин, основатель консалтинговой компании «Интерплюс», и выложила в качестве иллюстрации видео с лежащим на сидениях у входа в таможню Благовещенска китайским туристом, который, видимо, играет со своим смартфоном.