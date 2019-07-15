Пограничники задержали 16 россиян, пытавшихся въехать в Южную Корею

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Сразу 16 россиянам иммиграционные власти запретили въезд в Южную Корею, сообщает российское посольство в Сеуле. Приехавших заподозрили в желании нелегально устроиться на работу.

«13 июля 2019 года в страну рейсом авиакомпании S7 прибыла группа российских граждан. При прохождения пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в стану», – сообщается в Twitter посольства.

Представитель консульского отдела уточнил, что власти заподозрили россиян в попытке нелегально устроиться на работу. «При собеседовании они не смогли назвать ни одной достопримечательности Южной Кореи, обратные билеты у них были просто забронированы, причем на крайний срок пребывания до 60 дней, а остановиться они собирались в стране не в гостиницах, а у знакомых или в хостелах, причем где-то в глубинке», – сказал собеседник агентства.

Право иммиграционных властей отказывать во въезде предусмотрено двусторонним соглашением об отмене виз. Таких случаев только с прибывающими на рейсах S7 бывает более 50 каждый месяц.

«Отказ во въезде в страну одного-двух человек – явление фактически ежедневное. Но сразу группа из 16 человек – это редкость, и каждый раз она вызывает резонанс в социальных сетях», – пояснили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссиии.

Посольство следит за ситуацией и в рамках своей компетенции оказывает россиянам содействие в возвращении домой. Те, которым отказали во въезде, вернутся в Россию до вторника.