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15июля
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сегодня, 11:30 3

Благовещенцы сняли на видео парней, предположительно, пришедших за закладкой

Благовещенцы сняли на видео парней, предположительно, пришедших за закладкой
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске. На кадрах запечатлены двое молодых людей, которые, предположительно, пришли за закладкой с наркотиком.

Как сообщили отправители, ролик снят по адресу: улица Калинина, 68, в районе пересечения с улицей Красноармейской. По данному факту горожане не обращались в правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству пояснили, что при выявлении подобных инцидентов амурчанам нужно звонить по телефонам 02, 102 – с мобильного. Также можно обратиться по телефону доверия УМВД: 59-40-59 или прийти в любой отдел полиции.

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#происшествия

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    офигеть !!!

  • Терминатор

    Терминатор
    53 минуты назад

    Надо пустить всех обученных собак по городу Пусть об нюхают и он по-любому найдут много интересного и запрещённого

  • Мойй Господин

    Мойй Господин
    52 минуты назад

    Терминатор

    Надо пустить всех обученных собак по городу Пусть об нюхают и он по-любому найдут много интересного и запрещённого



    Ихние наркоманскодилерские сайты на всех заборах написаны.

    Пусть ФСБ установит прослушку и "вычислитель по айпи".

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