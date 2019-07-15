Благовещенцы сняли на видео парней, предположительно, пришедших за закладкой

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске. На кадрах запечатлены двое молодых людей, которые, предположительно, пришли за закладкой с наркотиком.

Как сообщили отправители, ролик снят по адресу: улица Калинина, 68, в районе пересечения с улицей Красноармейской. По данному факту горожане не обращались в правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству пояснили, что при выявлении подобных инцидентов амурчанам нужно звонить по телефонам 02, 102 – с мобильного. Также можно обратиться по телефону доверия УМВД: 59-40-59 или прийти в любой отдел полиции.